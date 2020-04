La 'influencer' María Pombo moja las galletas en agua y las redes critican sus extraños gustos

María Pombo ha vuelto a ser el foco de las críticas después de que su marido, Pablo Castellano, mostrara sus extraños gustos con la comida. Y es que parece que a la conocida influencer le gustan las galletas algo blandas y, para ello, las moja con agua.

Tal y como se ve en la publicación, su pareja coge una galleta y la mete bajo el grifo un rato para que se ablande y luego se la lleva a ella, que se encuentra sentada en el sofá. "No lo entenderé nunca", escribe Pablo Castellano en el vídeo.

"A ver, déjame ver si está bien... ¡Ay, Pablo, está demasiado mojada!", dice ella mientras la toca y se la devuelve ya que, al estar muy blanda, no la quiere. "Pues nada, no le ha gustado, dice que estaba muy blanda. Pues esta vuelta y vuelta", comenta él, pero parece que en esta ocasión la galleta ha estado muy poco rato bajo el agua.

Me imagino a María Pombo pidiendo a su sirvienta filipina que le moje la galleta en agua y tirar toda la vajilla al suelo si no está en su justo punto. pic.twitter.com/VJ6LuxdJLJ — Jotaderos (@jotaderos) April 11, 2020

"Pues ya no te hago más. Hala, fuera de mi restaurante", le contesta él entre bromas. Y, entonces, ella se levanta y la moja hasta que queda perfecta para su gusto.

Sin duda, una práctica extraña, pues lo más común es mojarlas en leche. "El día que descubra la leche, flipa", comentó un usuario en las redes. "Serán extravagancias de alta sociedad", bromeó otra.

El día que descubra la leche flipa — Jotaderos (@jotaderos) April 11, 2020

Pero, ¡qué asco es ese! Serán extravagancias de alta sociedad. — Elita Pulgarcita (@lulitalarita) April 11, 2020

Pero, al margen de lo extraño que es su gusto con las galletas, muchos usuarios han destacado lo caprichosa que parece al rechazar la comida por no estar en el punto justo que le gusta.

"Me imagino a María Pombo pidiendo a su sirvienta filipina que le moje la galleta en agua y tirar toda la vajilla al suelo si no está en su punto justo", ironizó un tuitero. "No sé quién es más retarded, si la que se come las galletas pasadas por agua o el que se las moja 13 veces a gusto de la consumidora", criticó otro.