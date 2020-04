Condenada a pagar 1.080 euros por replicar a la policía en la calle: “Yo de aquí no me muevo”

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado en firme a una vecina de la capital grancanaria, de 54 años, a abonar una multa de 1.080 euros como autora confesa de un delito de desobediencia grave, por burlar el confinamiento domiciliario impuesto por el Gobierno para luchar contra la propagación del Covid-19 y replicar a los policías: “Yo de aquí no me muevo, prefiero que me detengan”.

El órgano judicial de guardia el pasado 10 de abril declara probado, en sentencia de conformidad, que sobre las 22.20 horas del pasado 8 de abril, la encausada fue localizada por la Policía cuando se encontraba en la calle. Fue requerida por los funcionarios para regresar a su domicilio, y “con total desprecio hacia la autoridad", se negó en repetidas ocasiones al cumplimiento de dicho mandato.

La acusada, sin antecedentes penales, reconoció ante la autoridad judicial como cierto el relato de la policía, y en juicio rápido de conformidad admitió la desobediencia, beneficiándose así de una sustancial rebaja en la petición de condena del fiscal. El mismo juzgado dictó el pasado 10 de abril la sentencia que condena a dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad a un vecino de la capital grancanaria, que fue sorprendido burlando la cuarentena.