LAB pide a los trabajadores que "se planten" cuando vean que su seguridad en las empresas no se garantiza

En rueda de prensa telemática, Aranburu se ha referido a la puesta en marcha este martes de la actividad industrial no esencial, así como a la guía elaborada por el Departamento de Trabajo titulada "Plan para el arranque de actividad de forma segura de los centros de trabajo en Euskadi".

Tras señalar que la cifra de contagios por Covid-19 demuestra que la situación "no está bajo control", ha lamentado que haya "demasiada prisa por retomar la actividad en sectores que no son esenciales para la economía". A su juicio, es "demasiado pronto" para retomar la actividad y ha criticado que el Ejecutivo central "ceda ante las presiones de la CEOE y del tándem PNV-Confebask".

Asimismo, ha rechazado el plan de arranque de la actividad dado a conocer por el Gobierno Vasco, ya que "no ha sido recogida ni una sola de las aportaciones realizadas" por la central sindical. Por ello, ha instado al Ejecutivo a que "deje de manipular" y "no traslade a la opinión pública que cuenta con el visto bueno de los sindicatos".

En este sentido, LAB ha advertido de que la decisión de volver a los trabajos puede ser tomada por las empresas de manera "unilateral" y ha defendido que la propuesta planteada por LAB implicaba que de no haber un plan de medidas preventivas en los centros de trabajo acordado con los sindicatos, la empresa no pudiera retomar la actividad.

Asimismo, la central sindical proponía que en caso de no haber acuerdo entre empresa y trabajadores, fuera Osalan quien dirimiese si se garantizaba la seguridad de los trabajadores y las "autoridades se responsabilicen así de la situación".

"El Gobierno Vasco no ha querido recoger nuestras propuestas pero exigiremos el plan preventivo y si no se presenta o no se ha acordado con los sindicatos intentaremos paralizar la actividad. Llamamos a los trabajadores a que se planten cuando vean que su seguridad no está garantizada", ha añadido.

Tras reclamar EPIs para los trabajadores de servicios esenciales, LAB también ha planteado que se lleven a cabo test rápidos para los trabajadores, así como a quienes han estado en confinamiento y deben volver a trabajar.

"Los gobiernos se muestran incompetentes para preservar la salud de trabajadores y ciudadanía. Priman los intereses de las grandes empresas y la dicotomía no es salud-economía sino salud-salvar al capital", ha indicado.

Por todo ello, ha denunciado que se "actúe con mucha irresponsabilidad" porque "se va a alargar la situación de confinamiento y el sufrimiento de nuestros hijos". "Esta decisiones tendrán consecuencias negativas en sectores como la hostelería, el pequeño comercio, los autónomos...", ha añadido.