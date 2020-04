El Gobierno busca el momento para suavizar el confinamiento de los niños sin que haya riesgo

Los menores son un colectivo sobre el que hay especial atención en esta crisis. El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha insistido este lunes que el Gobierno está buscando el momento para dar "una respuesta" que permita flexibilizar el confinamiento de los niños "sin poner en riesgo la salud de los más pequeños ni de terceros", y no ha descartado que pueda adoptarse alguna medida dentro de dos semanas, una vez concluya la actual prórroga del estado de alarma.

"Hay que intentar que todo el sacrificio no se desperdicie por una media apresurada", ha explicado Ábalos en una entrevista en RNE en la que ha explicado que el Gobierno está preocupado tanto por el confinamiento de los menores, como por la situación que atraviesan otros colectivos como "mayores que viven solos, personas que no tienen condiciones habitacionales, o las que no tienen trabajo".

Sobre los niños, el titular de Transportes ha reiterado que al Ejecutivo le preocupa el hecho de que no puedan salir de casa durante tanto tiempo, así como su educación, pero ha insistido en la necesidad de ser prudentes y guiarse por el criterio sanitario.

"Lo que nos va marcando son los registros sanitarios, pero tenemos que hacerlo de un modo que no sea automático, sino con prudencia para no errar y que todo el sacrificio se desperdicie por una medida apresurada o imprudente".

El titular de Fomento ha expresado, además el deseo, de que "los datos vayan siendo positivos en cuanto al control de la pandemia", y ha recordado que el Gobierno es "el más interesado en normalizar la situación". Ha pedido, no obstante, "ser conscientes del daño que ha producido esta pandamia y los efectos que serán considerables".