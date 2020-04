Mónica Pont, ni desde casa: de trabajar con Netflix a paralizar todos sus proyectos por el coronavirus

Tuvo que volver, no le quedaba otra. ¿Qué hacía si no en México, lejos de su hogar, cuando todo en lo que estaba trabajando se iba viniendo abajo como una larga fila de fichas de dominó? Mónica Pont se encontraba muy cómoda porque volvía a primera línea y de repente...

Por culpa del coronavirus, como tantas otras cosas, la carrera de la modelo de 49 años se ha visto interrumpida durante un lapso de tiempo, por ahora, indefinido. Y aunque llevaba varios meses en el país azteca no le quedó más remedio que hacer el petate y a finales de marzo emprender el camino de regreso a casa.

La pandemia ha hecho que se paralicen los proyectos en los que estaba participando como actriz al otro lado del Atlántico, entre ellos uno con Netflix, tal y como ha explicado en Sálvame Deluxe, donde ha acudido para contar cómo sobrelleva el confinamiento justo cuando volvía a despegar su carrera.

En el plató de Telecinco, la barcelonesa se sintió muy a gusto y no dudó también hablar de otros temas candentes de su vida, sobre todo porque, como ella misma expresó entre risas, tras "dos semanas en chándal y con mascarillas en el pelo", al fin se había podido "poner los tacones".

Jorge Javier Vázquez, buen amigo y admirador de la acrtiz, quiso saber, y en esto recibió un consenso de parte de sus colaboradores, cómo era que Pont hubiese pasado de estar casi en el paro en España a triunfar en México delante de las cámaras, sobre todo después de aquella entrevista en la que habló de la custodia de su hijo al que apenas ve.

"Como se hizo tan público el tema de mi separación, la custodia por mi hijo, creo que el personaje se comió a la actriz", argumentó la intérprete. "Los directores de casting no te proponían personajes porque tu vida personal había traspasado demasiado. Y lo bueno, es que ahora tengo una segunda oportunidad", reconoció.

"Es como si partieras de cero. Allí haces un casting y, si les gusta tú misma y tu trabajo, te hacen un callback [te vuelven a llamar]", reveló Pont, que aseguró que en su proyecto para Netflix interpreta a una imponente presentadora de televisión.

"Cuando llegué al casting me dieron el texto y me hicieron estudiarlo allí", rememoró, así como que no puede dar más detalles porque su contrato tiene una cláusula de confidencialidad de "600.000 dólares".

Eso sí, a la actriz se les escapó un "Ni siquiera sabía quién era" hablando de su personaje, por lo que todo hace indicar que fue alguien que existió, dato que entronca y confirmaría la principal teoría de cuál es esta misteriosa serie que se podrá ver "cuando se estrena la segunda temporada", según ella misma: ni más ni menos que la segunda entrega de Luis Miguel,la ficción basada en la vida del cantante cuya primera tanda de episodios la plataforma ya estrenó en 2018.

Sea como fuere, y a pesar de la pandemia, su parte ya estaría rodada, puesto que el rodaje comenzó en enero, fechas que coinciden con su traslado al país azteca. Sin embargo, otros proyectos como la película que ha hecho con Miguel Bosé, que se estrenará "en más de 2.000 salas en México", sí están más paralizados.

"Hago de una loca del yoga. No es un papel principal", no tuvo reparos en reconocer, así como que estos días en su casa de Madrid junto a Duna, su perra, le han ayudado mucho, aunque sacarla sin correo le acarreara una multa de 600 euros.