Ana Milán arrasa con sus directos y sus anécdotas, como la confusión entre su ginecólogo y su portero

La actriz Ana Milán lleva días apareciendo en las listas de Trending Topic y no es por ninguna polémica, ni pelea ni declaración incendiaria: es por sus directos de Instagram, que están volviendo locas a las redes sociales.

La intéprete de series como Cámera Café, Física o Química o Amar es para siempre y programas como Mi vida en serie (Netflix) se ha ganado a los fans con sus anécdotas divertidas con la tecnología, pero también con sus consejos y su forma de ver la vida.

Por ejemplo, destaca la reflexión de hace unos días, que corrió como la pólvora por otras redes sociales como Twitter: "Nada me gustaría más que volver a comer unas torrijas crujientes de mi madre un domingo por la mañana. ¿Sabéis que pasa con la vida? Que tiene una cosa curiosa y es que no sabes cuándo va a ser la última vez de casi nada", hacía ver Ana Milán.

"Yo no recuerdo la última vez que comí las torrijas hechas por mi madre. Por eso hay que vivir las cosas con conciencia y con intensidad. Porque no sabemos cuándo es el último beso con alguien, no sabemos cuándo son las últimas torrijas de nuestra madre, cuándo es la última charla con tu padre, con un amigo, con gente que es verdaderamente importante en nuestra vida. No lo sabes. Y a mí esto me ayuda a ser feliz, poner conciencia en lo que estoy viviendo en cada momento", explicaba.

Y si ese tipo de comentarios la elevaron a los altares de las redes, donde muchos la elogiaron (uno de los vídeos que circulan en Twitter llegó casi a los 17.000 retuits) sus anécdotas más desternillantes la han hecho merecedora de los más de 15.000 followers nuevos que ha ganado en Instagram en sólo unas horas, hasta los más de 265.000 que tiene ya.

Por ejemplo, la vez que entrando a un photocall y con las prisas, quiso animar a un fan que se iba a operar de obesidad mórbida y que le había pedido un saludo. "Escribo, 'Ánimo, va', con muchas aes. Y justo cuando le doy a enviar me llaman para las fotos y veo que el corrector ha puesto 'Ánimo, vaca'. Y yo me descuajingo entera y en ese momento me metieron y salgo en esas fotos rota", contaba con pesar la actriz ante las risas de sus fans.

En otra ocasión la actriz contaba que estando de gira en Ceuta sufrió "dolores ginecológicos", por lo que llamó a su ginecólogo, Isidoro. "Yo sólo tengo en la agenda del teléfono a dos isidoros: mi ginecólogo y mi portero de la finca", decía, previniendo del desastre.

"Llamé al ginecólogo y le conté toda la retaíla de problemas ginecólogicos con todo detalle y le pregunté ¿qué hago? Y el me contestó que no sabía cómo me podía ayudar... y le contesto ¡pero si hace diez años que te encargas de mi chichi... dije chichi", contaba muerta de risa la actriz. "Hasta que miré la pantalla y vi que era el número de mi portero... me subió como un vapor... y le dije ay, perdón... colgué el teléfono queriendo morir", contaba divertida.