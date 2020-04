Pablo Casado: "Ya hablaremos de los Pactos de la Moncloa, ahora vamos a salvar vidas"

El líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado este lunes muy dolido no solo con la gestión del Gobierno en esta crisis sanitaria sino con el tono con el principal partido de la oposición,cargado de insultos y desplantes, según el líder popular.

Considera que el presidente, Pedro Sánchez, solo hace propaganda y que no se puede hablar de lo que va a pasar en unos meses, en relación a los Pactos de la Moncloa, cuando sigue muriendo gente por coronavirus. "Está hablando de la reconstrucción cuando todavía estamos en plena guerra. Yo le pido pactos por las mascarillas, por los test, por el paro... Lo que le digo es que deje de hablar de lo que pasará en unos meses. Ya hablaremos de eso, ahora vamos a salvar vidas", ha insistido Casado.

El líder del PP ha lamentado la muerte de otro profesional sanitario, lo que eleva a 31 el número de fallecidos en este colectivo, más afectado en España que en el resto del mundo. "Le ofrecemos un pacto por las mascarillas, por los test, por el paro...", ha recalcado.

Si bien esta semana recibirá la llamada de Moncloa, como anunció Sánchez en el Congreso, Casado ha lamentado que el presidente no le haya llamado en 10 días siendo el principal partido de la oposición y "quien está apoyando las medidas de contención que rechazan sus socios". "Cuando escuchaba al presiente que la desescalada tiene que ser política, no me lo creo", ha reconocido.

En este sentido, ha señalado que los presidentes autonómicos del PP, así como el partido a nivel nacional, han sido leales, "pero tenemos que mostrar nuestra preocupación" porque la gestión, a su juicio, ha sido nefasta. "Llevo casi un mes hablando del modelo coreano en el que había una doble estrategia con previsión de compras y los test, para garantizar que los asintomáticos no vayan al centro de trabajo". En cambio, la decisión de Sánchez de volver a las actividades no esenciales, ha sido "muy repentina".