Josema Yuste, sobre Pedro Sánchez: "Me parece de una frialdad tan cercana a la de un psicópata..."

Josema Yuste se convirtió ayer en tendencia en las redes sociales por su dura crítica a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El humorista aseguró que a Sánchez le faltó empatía con la oposición -Abascal y Casado- e incluso le situó cercano a un psicópata.

Se refería Yuste al pleno celebrado el pasado jueves en el Congreso, con motivo de la prórroga del estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus. "El presidente no les miraba [a Casado y Abascal], miraba para otro lado, con un desprecio absoluto, cuidado, no a tres personas, sino a millones de personas que representan esas tres personas", manifestó el cómico en una entrevista que le realizó Javier Negre en el canal de Youtube 'Estado de Alarma'.

"Yo entiendo que en un Debate de la Nación mire para otro lado, pero, ¿en este caso, que es gravísimo? Que esté mirando para otro lado como que no está escuchando, como que se la suda...", relataba el humorista.

"Sin embargo, sí miraba de vez en cuando a sus socios, esos que ahora le dan la espalda. A esos sí los miras, ¿no? Pero a la oposición no. Eso me parece de una frialdad tan cercana a un psicópata. Porque, si lo sabéis, los psicópatas no sienten empatía hacia el dolor de los demás, y eso es lo que demostraron el otro día los señores Iglesias y Sánchez", remató el cómico.

Unas duras palabras que en todo momento fueron secundadas por el también humorista Enrique San Francisco.