Tu horóscopo diario: lunes 13 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 13 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No puedes dejar que los acontecimientos te superen y sentir que las cosas ya no volverán a ser iguales. Cada momento tiene su manera de afrontarlo y tu eres muy capaz de renacer de tus cenizas. Ponte a ello cuanto antes y comienza a pensar en el resto de tu vida.

Tauro

Trabajar te costará un poco hoy, porque arrancas una semana con cierta pereza y verás las cosas con una perspectiva algo negativa. Pero alguien te dará un buen consejo para superarlo. Síguelo al pie de la letra y comprobarás que es una idea genial.

Géminis

Se impone el sentido común y todo lo que hagas hoy, cualquier iniciativa que tengas, te va a resultar muy adecuada e incluso conseguirás algo que no habías conseguido nunca. Sentirás mucha satisfacción por tus logros y tu autoestima sumará puntos.

Cáncer

Te encontrarás muy reconfortado en lo afectivo y esa parte va a seguir así porque en los últimos días muchas cosas te han salido bastante bien y has sentido muy cerca el calor de los tuyos aunque estás lejos. Sonríe por lo bueno que tienes en tu vida.

Leo

Has afrontado una tarea complicada, pero tu sentido del liderazgo y de la responsabilidad están funcionando a la perfección en estos momentos. Hay gente que te tienen muy en consideración y te apoya. Eso te debe dar fuerzas para seguir adelante.

Virgo

Tu mente se alejará hoy de las cosas materiales, a pesar de lo mucho que significan para ti. Estarás muy espiritual y dando vuelta a las cosas relacionadas con lo más íntimo, con lo más interior. Es algo que realmente te puede llevar a un lugar especial dentro de ti.

Libra

No vuelvas a preguntar a una persona lo que ya la has preguntado varias veces y no te ha querido contestar porque será inútil. De momento, no te queda otro remedio que respetar su silencio. Paciencia, y a esperar que las circunstancias varíen con esa persona.

Escorpio

No es necesario que estés todo el día pendiente del teléfono, por mucho que en este momento creas que sí, pero debes desconectarte un poco más y dedicarte a otras cosas, como por ejemplo, leer o escribir, aunque sólo sea algo para ti y no lo enseñes a nadie.

Sagitario

No te enfades con alguien de la familia o un amigo porque dice algo que te parece una obviedad y que incluso te puede llegar a ofender. No es para tanto, así que relájate y no te tomes nada a pecho. Ahora tienes otras cosas más importantes que hacer.

Capricornio

Puede que estés con mucha saturación y nerviosismo por una situación inédita en la convivencia familia o con la pareja que te está empezando a pasar factura. Debes hablarlo con claridad. Hay problemas que se resuelven cuando se exponen abiertamente.

Acuario

No te extrañe si sientes una fuerte tentación de poseer objetos lujosos y bellos y quieres darte un capricho, probablemente caro. Mucha precaución con las compras on line y con la cuenta corriente, que puede verse perjudicada innecesariamente.

Piscis

Echarás de menos a alguien que es importante para ti y a quien no ves hace tiempo por distintos motivos. Esa lejanía quizá te haga idealizar un poco a esa persona, procura no caer en eso y mantener la objetividad todo lo que puedas. Es importante emocionalmente.