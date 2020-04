La Xunta pide aplazar el cobro de impuestos estatales "como mínimo un mes" tras el fin de la alarma

Así lo ha hecho en la videoconferencia con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el resto de líderes autonómicos. En la rueda de prensa posterior a la reunión, ha explicado que también ha trasladado su preocupación con las pymes y los autónomos por "el ritmo" en el que se ejecutan los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En este sentido, ha señalado que algunas entidades financieras "no tienen ninguna operación autorizada" cuando estos créditos son fundamentales para las empresas, ya que "si la liquidez no fluye" no podrán "pagar impuestos y nóminas".

En consecuencia, ha reclamado que la disponibilidad del ICO se amplíe "de forma más generosa" en lugar de distribuirse "de 20.000 en 20.000 millones de euros".

CANTIDADES "CONFISCADAS"

También en página económica, Feijóo ha vuelto a reprochar a Sánchez, como "otros presidentes autonómicos", la decisión "unilateral" del Gobierno central de "confiscar" 100 millones de euros a Galicia de las políticas activas de empleo.

A esta cuantía se suman ahora otras partidas que las autonomías "ya tenían comprometidas" -en caso de Galicia, casi "en su totalidad"- a sus planes de vivienda y que el Estado utilizará para reestructurar el suyo.

Son recursos que "se les están quitando" a familias que contaban con ayudas para realizar "sus pequeñas obras" en fachadas y en materia de eficiencia energética y que, según sus cálculos, iban a generar unos 3.000 puestos de trabajo en Galicia.

"Si tenemos que dedicar el dinero del plan de vivienda a financiar los programas del Gobierno central, es evidente que estamos yendo en sentido contrario, ya que en vez de acrecentar la confianza entre las comunidades y el Gobierno, estamos acrecentando la desconfianza", ha lamentado el titular de la Xunta.

POLÉMICA ORDEN DEL PLAN VIVIENDA

Además, durante las preguntas de los medios, Feijóo se ha pronunciado sobre esta orden de modificación del plan de vivienda publicada este mismo sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que también ha suscitado las críticas de PP y Vox por considerar que amparaba 'okupaciones' o expropiaciones.

"Es verdad que ha dado lugar a comentarios entre los ciudadanos y los medios de comunicación, porque esa redacción es muy infeliz", ha reflexionado el mandatario gallego, quien no ha pasado por alto que el derecho constitucional de la propiedad privada "no lo puede alterar el estado de alarma".

En cualquier caso, el secretario general de Vivienda, David Lucas, matizaba este mismo sábado a Europa Press que con la orden "no se faculta la expropiación", sino que "se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho".