Chistes, bailes y hasta un Satisfyer: María José Campanario muestra su lado más gamberro... y acaba censurada

María José Campanario ha reaparecido públicamente desde el confinamiento por el coronavorus y lo ha hecho en sus redes sociales para deleitar a sus seguidores con una parte de ella, la más gamberra, a la que no los tiene muy acostumbrados.

Chistes, bromas, bailes, imitaciones, filtros, muchas risas e incluso, Satisfyer en mano, algún que otro tema picante en Facebook. Motivo por el que, quizá, haya sido censurada por la red social.

El caso es que la mujer de Jesulín de Ubrique quería divertirse durante este tiempo de cuarentena y por eso acudió a las redes sociales, donde se la vio irreconocible y haciendo gala de un gran sentido del humor.

Tal y como informó Viva la vida, en Telecinco, la odontóloga no tenía otro objetivo que reír y "hacer reír a la gente", como ella misma asegura en una de las imágenes. "Yo me lo estoy pasando teta. Este grupo pretende hacer reír a la gente, igual yo no soy nada graciosa. Mejor hacer la cuarenta un poco más agradable", señala.

No obstante, Facebook decidió censurar algunas de las grabaciones, como ella misma ha contado.