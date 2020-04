CSIF denuncia la "nefasta" gestión de las residencias Doctor Villacián y Cardenal Marcelo de Valladolid

CSIF acusa a dicha dirección de "mentir y de falsear información" y lamenta "que, a pesar de las reiteradas advertencias de las trabajadoras, la subdirectora se haya negado a tomar medidas de prevención y de protección acordes a la situación real", lo que ha derivado en una treintena de trabajadoras positivas de coronavirus, una de ellas ingresada en estado reservado, así como un importante número de residentes positivos o con síntomas compatibles con el Covid-19.

Precisamente, CSIF, a través de un comunicado recogido por Europa Press, denuncia la ocultación o falta de información de datos, por parte de la dirección de los centros, "ya que las trabajadoras se han tenido que enterar, por los medios de comunicación, de que en el centro Doctor Villacián hay 41 residentes positivos, entre los 137 actuales".

Además, las trabajadoras esperan que los resultados en la residencia Cardenal Marcelo (200 residentes) sean peores que los de Doctor Villacián, y les parece sospechoso que ya haya resultados de un centro y del otro no, apunta CSIF, que pregunta cuándo van a dar a conocer los datos de los resultados de los test a residentes.

Las enfermeras, TCAES y médicos son los que más están sufriendo esta situación. CSIF denuncia que han estado trabajando con EPIS escasos e inadecuados, como batas desechables de las de papel (no anti salpicaduras) o delantales de plástico.

SIN AISLAMIENTO

Pero el mayor problema se achaca "a la pésima organización, al no aislamiento de residentes con síntomas compatibles con coronavirus, o al intento por camuflar lo que era evidente, fallecimientos con síntomas de coronavirus", afirma CSIF, que es lo que le han trasladado los propios trabajadores de los dos centros asistenciales de la Diputación de Valladolid.

Además, en los centros asistenciales de la Diputación de Valladolid también trabajan médicos, encargadas y recepcionistas, a los que ni siquiera se les protege con una mampara de separación, y personal de cocina. El personal de limpieza o de vigilancia de empresas externas completan el personal de estos centros. Todo tienen riesgo de contagio, denuncia CSIF.

"La subdirectora, que es la que está asumiendo la dirección en estos momentos, por la ausencia del director, ha intentado ocultar la verdadera situación de los centros, con argumentos como que los residentes mueren de mayores, o que los fallecidos durante el mes de marzo no son superiores a los de otros años en el mismo mes, algo que los funcionarios aseguran que no es así", dice CSIF, "y que no podemos comprobar porque no hemos podido acceder a esas cifras".

" Los residentes fallecidos padecían insuficiencia respiratoria..., nos han dicho. Pero se creen que somos tontas. Nos han intentado engañar y callar. La subdirectora nos decía que eran casos de simples gripes de verano. Nos han estado negando y camuflando lo evidente. Nos ha llegado a llamar histéricas por pedir protección, ante los síntomas claros de los residentes, y ha habido racaneo en material de protección (no sabemos si tendría más guardado), aun cuando ya había algún residente positivo de Covid-19 confirmado", ha trasladado a CSIF alguna de las trabajadoras.

RESIDENTES MEZCLADOS

Como ejemplo de la mala gestión, las trabajadoras indican que residentes que regresaron al centro Doctor Villacian, procedentes del hospital a finales de marzo, tras intervenciones quirúrgicas, no fueron separados, algo que las trabajadoras consideran que se debería haber hecho, porque se han mezclado residentes que hasta ese momento estaban en dos entornos diferentes.

Asimismo, desde una residencia de Tordesillas, que ha sido intervenida por la Consejería de Sanidad, han trasladado a un interno positivo a la residencia Cardenal Marcelo, "pero no lo han aislado", aseguran varias trabajadoras.

CSIF exige a Diputación, como máxima responsable de ambos centros asistenciales, "un cambio de actitud en la gestión y organización, y un mayor respeto hacia sus trabajadoras, que se están jugando su salud y las de sus familias".