El Ayuntamiento repara una docena de tuberías rotas durante el estado de alarma

Según ha informado el Consistorio, la consejera de Infraestructuras, Patricia Cavero ha explicado que, desde que comenzó el confinamiento, se ha reparado de urgencia una docena de roturas de tubería que comprometían el suministro. Prácticamente la totalidad eran de fibrocemento. La consejera ha agradecido su trabajo a las brigadas municipales -conservación y guardallaves- y a las contratas.

Una de las incidencias más significativas es la que se registró en la tubería de abastecimiento al barrio rural de San Juan de Mozarrifar y la Ciudad del Transporte, que provocó el hundimiento de la carretera. La fuga se detectó en una junta de esta tubería, construida en fibrocemento y de 250 mm de diámetro.

La reparación se planificó en coordinación con la alcaldía de San Juan de Mozarrifar, lo que permitió avisar a toda la población con suficiente antelación del corte de agua que iba a ser necesario realizar, limitando así la afección. El servicio quedó normalizado a lo largo del mismo día de la avería, el pasado 1 de abril.

También ha sido necesario realizar actuaciones de urgencia en tuberías de fibrocemento de las calles de Félix Burriel con Cesáreo Alierta; el Paseo Pamplona, entre los números 19 y 21; la calle de Alfonso Comín Ros; la calle de Lorenzo Pardo; la calle de Boterón y la calle de Barbastro con la de Cuarte, además de dos roturas en la calle D del Polígono Malpica, de la capital aragonesa.

Asimismo, se ha reparado una tubería de PVC de 110 mm de diámetro en el camino de La Peseta y un hidrante que estaba muy deteriorado en la calle de Palencia con Fernando Gracia Gazulla. La última actuación ha tenido lugar este viernes, 10 de abril, en la calle de Perena.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Cavero ha explicado que durante las reparaciones se ha extremado la coordinación "para que los vecinos pudieran contar con información al día y que la falta de agua durante unas horas -en los casos que fuera necesario- no les perjudicara". "Se han puesto carteles, se ha llamado puerta a puerta, se han habilitado grifos y camiones cisterna para garantizar que tuvieran agua", ha sostenido.

Además, el área Infraestructuras ha establecido, tanto para los trabajadores municipales como para los de las contratas, diferentes protocolos de actuación para minimizar posibles contagios y preservar la prestación de estos servicios esenciales.

Para ello, se han formado equipos de trabajo de tamaño reducido, se han establecido turnos rotatorios y se han adoptado medidas para garantizar la estanqueidad de los grupos, evitando que entren en contacto entre ellos.

MENOS CAUDAL DE AGUA

Por otra parte, la consejera ha explicado que desde que se decretó el estado de alarma el caudal de agua que entra en la planta potabilizadora de Zaragoza ha descendido en torno a un 6%, pasando de unos 160.500 metros cúbicos al día de media habitual a 152.000 metros cúbicos diarios. Según ha indicado, esta disminución puede ser achacable a la reducción de la actividad económica.

No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza no está realizando en estos momentos lecturas de contadores que permitan conocer los consumos por sectores ya que no se considera un servicio esencial. Únicamente se atienden las urgencias que pueden estar relacionadas con estos contadores. Habitualmente las lecturas se realizan cada tres meses en domicilios, comercios y establecimientos de hostelería y cada mes en industrias.