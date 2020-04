En nombre de todos: ¡Perdón!

En honor a los nuevos héroes, los trabajadores y profesionales de las Residencias de Ancianos:

Hace solo unas semanas ni se nos pasaba por la cabeza que no podríamos visitar a nuestros ancianos. Que iban a morir por miles a lo largo y ancho de España. Esa realidad ahora nos produce angustia; acompañada de sentimientos de inquietud, irritación, enfado, culpa o "culpa delegada". Una impotencia en la que nos agitamos, agotamos y auto-consumimos.

El personal sanitario, los cuidadores y limpiadores son personas ajenas que ocupan nuestro lugar. No sólo cuidan de los nuestros, sino de muchos otros. Es su trabajo, pero son seres humanos, cansados, sino agotados o exhaustos y también angustiados. Deberíamos ser más comprensivos y tolerantes con ellos. Dar las gracias mirándoles a los ojos.

Los trabajadores y profesionales de las Residencias y Geriátricos, son héroes menos famosos que lo están pasando 'canutas', sin aplausos. Les están lloviendo críticas feroces, cuando no montañas de falsedades; y lo que en realidad hacen es sustituir a familias que no pueden (o no quieren) atender a sus mayores. Sabemos que hay ancianos a los que nadie visita ni llama nunca; salvo la buena gente que actúan desde los voluntariados. Hay mayores que no soportaban vivir en casa de sus hijos o en soledad, y eligieron la supuesta 'independencia' de un geriátrico. Es una problemática muy complicada. En estos días de confinamiento, no podemos ni acompañarlos en los últimos momentos de su vida. Sólo cabe, junto al dolor implícito en tan desgraciada situación, mostrar agradecimiento a sus cuidadores. La expresión de este sentimiento nos consuela y alivia de la pérdida.

La tentación de desculpabilizarnos, mediante el traspaso de la culpa a los demás (sus cuidadores), nos aleja más de aceptar la inevitabilidad de la muerte. Alguien de sus cuidadores le acompañó, fue su última palabra, su última mano y le despidió en nuestro nombre. Sencillo bálsamo: Gracias, muchas gracias, de corazón.

La decisión de ingresar a un anciano en una Residencia —que no es un hospital—, fue difícil para la familia; suponía tomar la mejor o la menos mala de las soluciones para el anciano dependiente. Y hasta la aparición del Covid-19, las familias mantenían esa percepción, en muchos casos, contentas. Son una solución residencial para que nuestros mayores residan en lugares adaptados y estén atendidos.

Por causa de la pandemia, estamos escandalizados por las abrumadoras cifras de mortalidad en las Residencias de Ancianos. Hay que romper lanzas en favor de estos Centros. Son su domicilio, su hogar, donde conviven con otros y tienen vínculos de amistad, cariño y amor; se les respeta, se les cuida y se les quiere. Si no fuera así, ¿cómo entender que las familias los hubieran mantenido allí hasta hoy?

Llama poderosamente la atención que cuando las familias se ven en la necesidad obligada de estar en el domicilio durante días con los niños, se valora claramente la impagable labor de profesores y guarderías. No seamos socialmente tan hipócritas y tan injustos con los trabajadores y responsables de las Residencias de Ancianos. ¿No son ellos quienes atienden hoy a una población de riesgo, y se han visto sorprendidos y sobrepasados, sin los medios ni la formación requerida; y aún con todo, siguen exponiendo su salud por cuidarlos?. Nadie Levanta la voz por ellos: ¡Basta! y ¡Perdón!

El dr. Vicente Ezquerro es médico, especialista en Psiquiatría, con más de 46 años de experiencia en la práctica pública y privada. Doctor en Medicina. Ex profesor de Psicología Médica de la Universidad de Barcelona. Pionero en Sexología Médica y Terapia de Pareja. Especialista en Psicoterapia Individual. En su consulta de Zaragoza coordina el equipo de las psicólogas Adriana Marqueta y Paola Pérez para los tratamientos más específicos en distintos segmentos de edad y problemática de los pacientes.

Durante el confinamiento, atienden consultas online.

Información: 976 224 036 / consultaindependencia19@gmail.com