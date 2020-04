Residentes de medicina de familia de La Rioja ponen en marcha un proyecto de formación online

Durante estos meses en los que el COVID acapara la formación y el estudio de nuestros profesionales, y se olvida el estudio del resto de patologías, estos médicos han decidido poner en marcha un sistema de sesiones clínicas online que permitirán la interacción con los espectadores a través de preguntas en directo.

Cada martes y jueves a las 18,00 horas, un profesional de la atención primaria ofrecerá una sesión de unos 15 minutos, sobre patologías y enfoques relacionados con la medicina de familia.

Para que todos los profesionales de la sanidad, y más en concreto los médicos de familia, puedan acceder a estas charlas, han habilitado el canal de Youtube 'Sesiones en familia' (poner aquí el enlace). Además, las preguntas serán canalizadas a través del chat que ofrece la plataforma.

"Parece que ahora todo el estudio se debe centrar en el COVID, pero no podemos permitirnos estar tanto tiempo sin actualizarnos en las patologías más frecuentes", relata Laura Bea, una de las responsables de que estas sesiones salgan adelante. "No podemos olvidar que el contrato del residente es un contrato en formación, no actualizarnos sería una irresponsabilidad", cuenta Dunia Montalovo, otra de las organizadoras.

Las sesiones comenzarán el martes 14 de abril con una sesión que impartirá Millán Resa, residente de segundo año, sobre la importancia del efecto placebo y nocebo en la terapéutica. El jueves 16 será el turno de Dunia Montalvo con una charla sobre el insomnio agudo.Desde que comenzó la crisis del coronavirus, multitud de congresos, sesiones y eventos médicos se han suspendido, siguiendo los criterios de las autoridades sanitarias.

Proyectos como éste demuestran, más aún en estas circunstancias, la capacidad de los médicos españoles para estar siempre al día y ser vanguardia de la medicina. El apoyo técnico brinda hoy una oportunidad de seguir con cierta normalidad que en otros tiempos habría sido imposible mantener.