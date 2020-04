Los centros de protección de menores de Aragón elaboran mascarillas y dibujan mensajes de ánimo para los mayores

Según ha informado el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, con la colaboración de los educadores, los menores que residen en estas instituciones se han volcado para llevar a cabo una labor social, mientras permanecen confinados.

Es el caso de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la Residencia dependiente de la Fundación Langunduz en una localidad zaragozana, que han llevado hasta 40 mascarillas al Ayuntamiento y 10 al cuerpo de agentes de la Guardia Civil.

"Lo considero como una ocupación terapéutica el poder hacer algo que pueda ayudar a otras personas". "Hacemos las mascarillas porque una trabajadora del centro trajo su máquina de coser y les está enseñado cómo se utiliza. Estamos haciendo ahora una segunda remesa que, seguramente, entregaremos al Ayuntamiento para que ellos distribuyan en función de las necesidades", ha señalado el director de la residencia, Daniel Urbina.

Además, en el centro se está llevando a cabo un reto deportivo de 14 días que sirve para mantener a los menores activos y hacer ejercicio desde casa. La idea es grabar las sesiones en vídeo y colgarlo en la página web de la fundación, para que los usuarios de otros centros puedan dar continuidad al reto.

De la misma manera, han pensado escribir cartas para enviar a los mayores que viven en residencias de la Fundación y ayudar así a que las personas mayores se sientan un poco más acompañadas en un momento tan difícil.

"Tenemos chavales con trastornos de conducta, a priori piensas que va a generar reticencia, pero ha sido todo lo contrario; nos hemos encontrado con que los chicos se han volcado y la respuesta ha sido buena porque han encontrado un sentido a la actividad y en ello radica el éxito, en saber que lo que hacen tiene una repercusión social", ha apostillado Urbina.

MÁQUINAS DE COSER DE SEVILLA

Por su parte, a la Residencia para la atención a menores migrantes no acompañados, dependiente de la Fundación SAMU en Huesca, han llegado tres máquinas de coser provenientes de la Escuela de Oficios de Sevilla, además de vídeos formativos y tutoriales explicando el procedimiento de elaboración. De momento, se han hecho las suficientes para autoabastecer el centro y se continúan elaborando para otros centros que lo necesiten, a través de la Dirección Provincial del IASS en Huesca.

"La respuesta de los chavales a esta actividad es muy favorable, lo hacen a gusto, con ganas, aunque al principio nos costó que entendiesen el confinamiento, sobre todo porque tienen una edad complicada en la que se hace difícil no salir a la calle, no relacionarse con amigos, o no ver a tu novio o novia", ha explicado el subdirector provincial de Protección a la Infancia de Huesca, Javier Ferrer.

En el centro ya han colaborado anteriormente en otro tipo de actos solidarios como las campañas navideñas de repartos de regalos para personas con escasos recursos o las recogidas que organiza habitualmente el Banco de Alimentos.

MENSAJES PARA LOS MAYORES

Por su parte, los 28 menores que conviven en la Residencia de acogida y autonomía que el IASS tiene en Zaragoza también han apostado por proveerse de mascarillas para ellos y sus monitores. La idea ha nacido de ellos mismos pero, esta vez, han cortado los patrones y cosido la tela a mano, con aguja e hilo.

También han enviado mensajes de apoyo para las personas mayores en residencias: "Os queremos, ojalá esto pase pronto", "Os mandamos mucha fuerza. Entre todos lo conseguiremos", "No hay que tener miedo, esto pasará como pasa todo en la vida" u "Os mandamos esta carta para daros mucho ánimo y paciencia. Pronto saldremos a la calle" son algunas de las frases que estos chicos han coloreado.

"Viendo que el virus ataca de manera más directa a la población mayor, decidimos redactar estas cartas para los que viven en residencias. Nos gustaría que tuvieran respuesta", ha manifestado el director de la Residencia y jefe de Sección de atención a niños migrantes de la Subdirección Provincial de Protección a la Infancia de Zaragoza, Jesús Pérez.

En Teruel, varios menores de estos centros se han ofrecido voluntarios para colaborar con la Fundación Tervalis que organiza desde el banco de alimentos, hasta una lavandería inclusiva y la elaboración de mascarillas para la pandemia.

"Los servicios sociales son el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar. El IASS está demostrando ser fundamental y es de agradecer la labor de nuestros compañeros en residencias pero también la de los educadores que trabajan con menores. Porque al igual que existen recursos asistenciales para los mayores, existen centros residenciales para menores y todos ellos conjuntamente integran ese Estado de Bienestar", ha destacado el subdirector provincial de Protección a la Infancia en Teruel, Luis Bo.