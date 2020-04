Los trabajadores a los que el Gobierno pide no ir a su puesto el lunes tendrán que pedir la baja laboral

Las personas que presenten vulnerabilidad ante el coronavirus, como las personas de edad avanzada, las embarazadas o aquellas que padezcan afecciones médicas anteriores tendrán derecho a obtener la baja laboral con la correspondiente baja de los servicios sanitarios.

Así lo ha manifestado este sábado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa telemática desde La Moncloa tras la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Aquellos que presenten algún tipo de vulnerabilidad pueden ydeben acogerse a una baja médica y no acudir a su puesto de trabajo", ha sentenciado el ministro.

En este contexto, ha hecho hincapié en que solo está permitido salir del domicilio para ir al trabajo, en aquellas actividades permitidas, "cuando no se pueda teletrabajar".

Además, el responsable de Sanidad ha advertido de que si una persona presenta sintomatología, por leve que sea, "no debe acudir al trabajo", debe ponerse en contacto telefónico con los servicios médicos de su comunidad autónoma y "no incorporarse hasta que se confirme que no hay peligro".

El ministro ha destacado que tampoco deben incorporarse al trabajo aquellos que hayan estado en contacto estrecho con personas que hayan presentado síntomas o que hayan sido diagnosticadas con Covid-19.

"Aquellas personas vulnerables a la enfermedad por edad, estar embarazadas o padecer afecciones anteriores tampoco deben de ir a su puesto de trabajo, deben ponerse en contacto con las autoridades médicas para que le den la baja", ha incidido Illa.