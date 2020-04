Illa defiende que si los casos crecen en próximas semanas será por más test, no por relajación de medidas

"Si hay incremento de contagios, que esperamos no se produzca, habrá que ponerlo en contexto en relación a la mayor capacidad de testeo", ha asegurado Illa en rueda de prensa tras ser preguntado por los periodistas acerca de la posibilidad de que la movilidad creciente de las próximas semanas incremente los contactos intrapersonales y, por tanto, el número de positivos.

El ministro ha admitido que conforme más población sea testada, más casos se diagnosticarán en España. En este sentido, ha anunciado que el Gobierno está comenzando a distribuir este sábado otro millón de test rápidos a las CCAA, que serán utilizados, como la partida anterior, en el cribado rápido en entornos de alta prevalencia de Covid-19, como residencias de ancianos y hospitales.

También ha avanzado la creación de una única red de testeo, para garantizar que todos los diagnósticos que se realicen estén sujeto a las indicaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. "Es probable que hoy mismo o mañana esté lista esta orden", ha comentado. El objetivo es "garantizar la equidad" y que se teste a "quienes deben ser testados en primer lugar de acuerdo a criterios sanitario y epidemiológicos, con independencia de otras características".

ESPAÑA SIGUE EN CONFINAMIENTO

Por otra parte, el ministro ha recordado a los ciudadanos que España sigue en confinamiento desde este lunes, a pesar de la vuelta de las actividades no esenciales, tal y como ocurría antes del permiso retribuido bajo el estado de alarma.

"España sigue en confinamiento, no levanta ninguna medida. Tenemos un nivel de medidas muy drásticas. No se puede salir del domicilio si no es por condiciones muy tasadas. Solo ha vencido una medida muy excepcional que se adoptó para evitar que se siguieran sobrecargando las UCI y el sistema sanitario. Esperamos ver mejores resultados en las próximas semanas", ha afirmado, insistiendo en que en España "no se está desescalando", sino que aún se encuentra en fase de confinamiento.

El ministro ha añadido que, igualmente, siguen vigentes todas las medidas de distanciamiento social. "El lunes, por lo tanto, los colegios seguirán cerrados, todo el ocio y la restauración también. Y todas aquellas personas que pueden teletrabajar desde sus domicilios deben hacerlo. Solo está permitido salir para ir al trabajo en aquellos casos donde no se pueda teletrabajar, o comprar alimentos", ha recordado.