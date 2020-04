Qué ocurre si no me pongo mascarilla a partir del lunes: el Gobierno aclara que solo “la recomienda”

El Consejo de Ministros celebrado de forma extraordinaria el pasado viernes acordó recomendar el uso de mascarillas a toda la población que utilice transporte público con el fin de protegerse frente al coronavirus. Lo hizo después de que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) avalase esta semana el uso de este objeto en espacios cerrados y masificados, como tiendas, centros comerciales o transporte público.

Por eso, el Ejecutivo decidió poner en circulación desde este lunes y en zonas de transporte como estaciones de Metro o de Cercanías. Sin embargo, no se acutará contra aquellas personas que decidan no utilizarla, bien por decisión propia o bien porque no tengan.

“La mascarilla es recomendable, no obligatoria”, ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa este sábado en la que ha insistido en que lo que sí es “obligatorio” es el artículo 7 del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, que limita la libertad de circulación de las personas para “adquirir alimentos, productos farmacéuticos”, para asistir a centros sanitarios, desplazarse al trabajo o a cuidar de mayores, menores, dependientes o personas con discapacidad, entre otras posibilidades. “Si no la quiere poner [la mascarilla], no se la pone”, ha insistido.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que es “mucho más importante la higiene en espacio públicos y privados que ponerse una mascarilla”. En este sentido, ha explicado que los ciudadanos deben lavarse las manos hacerlo “por banal que parezca”, así como mantener la distancia interpersonal de un metro y medio. Además, Illa también ha declarado que no será necesario llevar mascarilla en caso de que se acuda al trabajo “andando, en bicicleta o en transporte privado”.