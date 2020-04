Los fogones con los que el chef José Andrés da de comer a 10.000 personas vulnerables en Madrid

La empresa en la que trabajaba prescindió temporalmente de Miguel cuando decidió, como tantas otras, acogerse a un ERTE debido al impacto económico del coronavirus. Él reaccionó haciéndose voluntario. Hoy es el último eslabón de una cadena que comenzó a funcionar el martes y que espera repartir durante las próximas semanas hasta 10.000 comidas al día para personas vulnerables de Madrid capital.

Con su furgoneta, recoge una parte de los menús que salen de la Escuela Municipal de Hostelería, abierta en diciembre del pasado año y ahora cedida por el Ayuntamiento a dos ONG, entre las que se encuentra Cesal, con la que él colabora. “Yo recojo las comidas, las llevo a la sede de la fundación y allí ya las reparten los encargados”, cuenta a 20Minutos. Del reparto también se encargan los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y Correos.

La otra organización sin ánimo de lucro involucrada es World Central Kitchen, impulsada por el chef español José Andrés. “Ha sido una confluencia de fuerzas: nosotros estamos presentes en Madrid y tenemos mucha presencia en hostelería y José Andrés tiene muchísima capacidad para movilizar recursos, así que nosotros apoyamos con el reparto y con la canalización del voluntariado y José Andrés pone la capacidad de poner las cocinas en marcha”, añade Pablo Llano, director de Cesal.

Sin embargo, al frente de las cocinas físicamente no es José Andrés quien está, sino Karla Hoyos, su mano derecha. Chef ejecutiva del local que el cocinero que acaba de ser portada de Times tiene en Los Ángeles, ahora ha cruzado el charco para dirigir esta misión. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe. “Yo solo me he comprado el ‘boleto’ de venida”, bromea.

A ella la llamaron cuando había empezado en Miami un proyecto para alimentar a todos los sanitarios de este condado estadounidense, pero prefirió venir a la capital española. Días más tarde ya estaba con el mandil negro y reuniéndose con cocineros locales para elaborar los menús que, dice, se piensan con los nutrientes y la ingesta calórica suficiente “por si esa es la única comida del día”. Además, juegan con hasta tres tipos de formas de cocinar diferentes para variar el sabor.

“Queremos hacerlo bien aunque es mucha comida y mucho trabajo”, añade Fernando, otro de los voluntarios que está en cocina ayudando a Hoyos para que ninguna persona con pocos recursos se quede sin comer lo que dure esta crisis, que "golpea aún más a los que menos tienen".