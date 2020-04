El Precoro y el Coro de Niños 'Ciudad de Salamanca' animan con vídeos a quedarse en casa

Para ello, los participantes dan aliento a los salmantinos con mensajes tales como: "Por ti, por mí y por todos, yo me quedo en casa", "Para que podamos estar todos juntos, yo me quedo en casa", "Por todo lo que más quiero, yo me quedo en casa", "Para que podamos volver a cantar, yo me quedo en casa" y "Para volver a vernos pronto, yo me quedo en casa",

En estos momentos de confinamiento en las casas para evitar la propagación y los efectos de la COVID-19, ambas agrupaciones han querido "aportar su granito de arena" con esta iniciativa, un gesto de los profesores del coro, los coralistas y de sus familias que el Ayuntamiento ha querido agradecer también a través de una nota de prensa.

El Coro Ciudad de Salamanca nació en septiembre de 2014 en el seno de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y se establece como una escuela de formación vocal y musical adaptada a los distintos grupos de edad.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, este proyecto educativo se desarrolla mediante un método pedagógico apropiado para niños, jóvenes y adultos, centrado en el aprendizaje del canto coral.

Sus integrantes adquieren cultura musical a través de los distintos tipos de repertorios que se estudian e interpretan, y son partícipes del fomento de los valores humanos con el trabajo en grupo y con "relaciones sociales equilibradas".

CORO 'CIUDAD DE SALAMANCA'

El Precoro lo forman 29 niños con edades comprendidas entre los cinco y los ocho años; y el Coro de Niños cuenta con 54 miembros cuyas edades van desde los ocho a los 16 años, ambos dirigidos por la experta Naila Zakour Sabour.

También esta iniciativa cuenta con un coro juvenil y una coral polifónica, dirigidas ambas formaciones por el profesional Antonio Santos.

Desde 2014 el Coro Ciudad de Salamanca ha realizado múltiples conciertos en los teatros y auditorios más representativos de la ciudad como el Teatro Liceo, el Centro de Artes Escénicas y de la Música, el Auditorio de San Blas, el Edificio Socio-Cultural de la Obra Social de Caja España-Duero, la Sala de Exposiciones Santo Domingo y la Catedral de Salamanca.

Su repertorio incluye diferentes estilos musicales de todas las épocas como renacimiento, barroco, clásico, romántico, música antigua, popular, músicas del mundo o bandas sonoras, "elegidos pedagógicamente" para cada grupo de coralistas.

Sus agrupaciones colaboran regularmente con la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca, la Banda Municipal de Música, la Escuela Municipal de Música y Danza y el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca.

Ha participado en varios festivales y certámenes como el II Certamen de Coros Infantiles Getxo Txiki Kanta en Bilbao, el VIII Festival Coral de Otoño de Zamora o el XVII Festival Escolar Provincial de Teatro de Salamanca.

Asimismo, este proyecto municipal ha realizado varios intercambios y colaboraciones con otras agrupaciones como el Harlem Gospel Choir de Nueva York, la Coral Ambrosio Cotes de Villena (Alicante), la Escolanía Pueri Cantores de Campanario (Badajoz) o la Coral Amadeus de Segovia, entre otras.