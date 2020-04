La renta provisional que ultima el Gobierno dará 250 euros más por un segundo adulto y 100 por hijo a cargo

El Gobierno calcula que tardará unos tres meses en aprobar la renta mínima definitiva, la prestación que debe servir para complementar los ingresos de las familias que lo necesiten hasta que alcancen un mínimo. Pero, como informó este diario, está ultimando una prestación provisional sustitutiva de 500 euros para aprobarla a corto plazo. Y esa ayuda se incrementará en 250 euros más si hay un segundo adulto en el hogar, y en otros 100 euros por cada hijo a cargo.

Los requisitos para acceder a la prestación son diferentes, en función de si el hogar cuenta con uno o más adultos. En el caso de hogares individuales, el solicitante tiene que ingresar menos de 200 euros al mes para pedir la ayuda. Si convive con otras personas, además de ese requisito, la media de ingresos de todos los adultos no debe superar los 450 euros por persona.

Es decir: si en una pareja uno ingresa 100 euros al mes y el otro 400, ese hogar tendría derecho a la ayuda, pero solo podría pedirla el primero. ¿Por qué? Porque, de media, en ese hogar entran una media de 250 euros al mes por persona, pero solo el primero ingresa menos de 200 euros.

Siendo dos los adultos, además, la ayuda no sería de 500, sino de 750 euros. Y si en esa misma familia convivieran además dos niños, el Estado garantizaría que en esa casa entrasen un mínimo de 950 euros mensuales.

Familias monoparentales y con discapacitados

La prestación es algo mayor en el caso de que en el hogar convivan uno o varios menores solo con un adulto. En dicho caso, por cada niño se incrementaría la ayuda en 150 euros y no en 100.

También se contemplan ligeros aumentos de la ayuda en los casos en los que en el hogar haya personas discapacitadas. Si alguno de los menores tiene una discapacidad, la prestación crecerá en 120 euros y no en 100. Y esa cuantía crecerá hasta los 180 euros (y no 150) si convive con un solo adulto y no con dos.

Igualmente, si es el propio solicitante el que tiene una discapacidad por encima del 33%, el ingreso mínimo al que tendrá derecho será de 600 euros al mes, y no de 500.

Un funcionamiento diferente al de la renta mínima

Según aseguran fuentes del Ejecutivo, esta renta mínima provisional tendrá una vigencia de tres meses, y el Gobierno pretende reducir a la mínima expresión los trámites para acceder a la misma para evitar el colapso burocrático.

No obstante, y pese al nombre que se le está dando, el funcionamiento de esta prestación es diferente al de la renta mínima que aprobará el Gobierno dentro de unos meses. En este caso se trata de una ayuda fija de 500 euros (con los incrementos correspondientes en cada caso), mientras que la renta mínima establece un suelo de ingresos que debe completar el Estado si la persona no puede alcanzarlos por sí mismo. Es decir: si el umbral fuera de 600 euros y la persona ingresara 400, el Estado pondría los 200 restantes.