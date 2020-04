Tiempo en familia, teletrabajo y torrijas, entre los planes de los políticos esta Semana Santa

Los portavoces de los grupos parlamentarios en Les Corts han explicado a Europa Press cuáles eran sus expectativas para estas Pascuas y cuál será su realidad, además de imaginar qué será lo primero que harán cuando se ponga fin al confinamiento y qué les está enseñando esta histórica crisis sanitaria.

El socialista Manolo Mata recuerda que la Semana Santa de 2019 fue "algo peculiar" por la campaña electoral y tuvo que conjugar la escapada familiar habitual a Dénia con algún acto. Este año estaría probablemente preparando las maletas para irse allí, pero este año será totalmente diferente.

"Para aquellos que no comemos habitualmente en casa, ahora es la oportunidad de podernos sentar alrededor de una mesa, sin poner la televisión, hablar de nuestras cosas, planificar qué películas antiguas no habíamos podido ver juntos, descubrir alguna serie", apunta. Además, recuerda a su padre siempre haciendo croquetas de bacalao y ese va a ser su reto de esta Semana Santa.

Una vez acabe el confinamiento se irá al Cabanyal "a oler el mar, a pisar la arena" y a meterse en algún restaurante. De esta crisis saca varias enseñanzas: la necesidad de fortalecer el Estado, repensar lo que significa el bienestar y combatir la desigualdad. A su juicio, va a suponer una apuesta por la industria y la agricultura autóctona, mientras en lo personal se volverá a "poner en valor a las familias y a las interrelaciones personales".

La portavoz del PP, Isabel Bonig, coincide en que la Semana Santa del año pasado fue atípica por la campaña electoral y no hubo tiempo de descansar: "Fue completamente opuesta a esta, sin apenas pisar casa; ahora lo importante es permanecer en ella". Su idea para este año antes de la irrupción del virus era combinar trabajo con algo de descanso y momentos con la familia y con los amigos pero ahora la preocupación "no deja momentos para el ocio".

Aunque le gustaría leer más, está trabajando y solo por las noches saca un hueco para disfrutar de alguna serie para "despejar la mente". "Soy católica y siempre me ha gustado mucho participar activamente en las procesiones. Este año voy hacerlo de manera diferente, a través de las que nos puedan ofrecer las teles, aunque sean de otros años", agrega. Asegura que no es muy de cocinar, pero sí "de buen comer" y no puede pasar la Semana Santa sin probar las torrijas o las monas.

Cuando todo esto acabe lo primero que hará es ir a ver a sus padres y hermana. "A veces no sabemos apreciar las cosas importantes. Nos perdemos en debates y en cosas que nos parecen en el momento muy importantes, pero cuando ocurren cosas como las que estamos viviendo nos damos cuenta que hay cosas que hay que valorar mucho". A su juicio, esta situación está "sacando lo mejor de cada uno" y se queda sin dudar con el ejemplo de su hermana, médico internista en el Hospital de La Plana.

El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, recuerda que el año pasado pasó unos días de con sus hijos en Valencia y luego se fue con su pareja a Benicàssim. "Este año, como todo el mundo, no podré hacerlo, así que estaré en casa e imaginaré lo que podría estar haciendo, que probablemente habría sido lo mismo", apunta.

Además, intentará hacer torrijas por primera vez. "Estoy cocinando y haciendo más ejercicio que nunca", confiesa, y si consigue una mona de Pascua quiere recordar a su abuela, que era alemana y se la escondía como tradición: "Le esconderé la mona a mi pareja en algún rincón de la casa y a ver si la encuentra".

Cuando toda esta crisis acabe, cree que lo primero que hará será "salir corriendo a la calle, al río y no parar de correr hasta que llegue a la playa", además de tomar unas cañas con los amigos. De todo esto, asegura haber aprendido que los españoles son solidarios y solo desde la unidad se puede superar una crisis así. "Pero también hemos aprendido que el Estado no puede retirarse y que hay que unificar los recursos que tienen las comunidades, revisar duplicidades, gasto inútil. Tenemos el peor y más elefantiásico gobierno en el peor momento", asegura.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, recuerda una Semana Santa en 2019 "muy casera" y a caballo entre València y Canals. También que fueron días muy lluviosos. Para esta no tenía muchos planes, confiesa, más allá de estar con los suyos y en casa. Eso sí, tenía una boda a finales de abril en Barcelona y se había reservado esos días.

Ahora sus planes consisten en "disfrutar del tiempo y la tranquilidad obligada, los días que no hay tele-reuniones, para leer el libro Sapiens de Harari" y ponerse al día con películas y series que tiene atrasadas. También comerá torrijas y la mona: "Lo que más me gusta es aprovechar si queda algún trozo de mona de hace días y cocinar una torrija con ella".

Lo primero que hará cuando acabe la cuarentena es "ir al pueblo y dar un fuerte abrazo a toda la familia" y estar cerca de la naturaleza que tanto echa de menos estos días. En esta crisis, opina, se ha manifestado la solidaridad y también que "que la enfermedad no entiende de clases" y hay que apostar por lo público. "Pero también ha sacado lo peor de algunos, que se pasan el día difundiendo videos y audios falsos para generar crispación y odio, desestabilizar gobiernos y generar más angustia en la sociedad. Personalmente, me quedo con los aplausos", señala.

En el caso de la portavoz de Vox, Ana Vega, la Semana Santa de 2019 la pasó como todos los años con su familia y amigos, aunque fue "un poco triste porque el Jueves Santo se cancelaron las procesiones por lluvias". También trabajó "mucho", recuerda, porque era año electoral.

Para este año sus planes eran procesionar con dos cofradías y disfrutar de la familia y sobre todo de su embarazo. Ahora, sin embargo, sus planes se reorientan al descanso y al teletrabajo. Aunque admite que ahora quien cocina en casa es su marido, "y muy bien por cierto", y de que no debe comer mucho dulce, no puede resistirse "a unas buenas torrijas".

Cuando el confinamiento acabe lo primero que hará será ir a ver a sus padres y sobrinos, dar un paseo por la playa del Postiguet y "volver a las trincheras" en Les Corts. A su juicio, esta situación ha enseñado que "hay que seguir siempre el criterio de los expertos" y que "no se puede maltratar a los profesionales sanitarios". "Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde", resume como moraleja.

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, aprovechó la Semana Santa de 2019 para una escapada familiar a Blanes y este año la idea era repetir. Sin embargo, los planes para este año son celebrar telemáticamente el cumpleaños de su madre y jugar con su hija. Admite que ella es más de mona de Pascua, ya que en su familia la tradición es que las abuelas y bisabuelas las compran para toda la familia, pero también harán torrijas con ayuda de la niña.

Cuando todo esto acabe lo primero que quiere hacer es ir al parque con su hija y después a la montaña y a todos los espacios naturales que se pueda: "Me gustaría hacer un reconocimiento a todos los niños y niñas, que se están portando de maravilla y están entendiendo muy bien que no pueden salir, dándonos una lección".

Además, considera que esta crisis ha mostrado que este es un pueblo "solidario, valiente, emprendedor, que arrima el hombro cuando hace falta" para cuidarse y se está tomando conciencia de que "lo público y lo colectivo es la garantía de la protección de los derechos y de la vida".