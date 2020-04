Coronavirus.- El Ayuntamiento de La Puerta de Segura pide el aumento de la vigilancia en su municipio y comarca

Por otro lado, en esta carta, publicada también en las redes sociales del Ayuntamiento, la alcaldesa ha solicitado el incremento de la vigilancia "del municipio y comarca Sierra de Segura, y si fuera necesario el cierre de la misma, dejando solo entrada y salida de servicios básicos".

Como ha explicado la edil a Europa Press, "la carta se envió tanto a la Delegación como a la Subdelegación del Gobierno en Jaén. Nos contestaron a esta carta diciendo que la trasladaban a las autoridades competentes con respecto a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

El motivo de esta "urgente petición" se ha debido a que "estábamos viendo que gente de fuera venía a la localidad a sus segundas residencias".

"Hay que tener en cuenta que nuestro pueblo es la entrada a la sierra, por lo que nos preocupaba que se estuvieran trasladando familias de Castilla La Mancha o Madrid hasta aquí, ya que vienen en Semana Santa y en verano", ha comentado Puertas.

"También los vecinos denunciaban estas situaciones porque se percataban del movimiento de gente que no era local. Por eso enviamos esta carta, para que, en medida de lo posible, se intensificara la vigilancia, intentando que no hubiera contacto o no viniera gente de fuera que no supiéramos si podrían tener positivo o no en el covid-19 y pudieran contagiar a la población", ha explicado la alcaldesa.

La localidad jiennense de La Puerta de Segura es "una población muy vulnerable, la mayoría es gente de edad avanzada, por lo que desde el Consistorio lo que intentamos es protegerlos", ha recalcado la edil.

"Desde Delegación sí obtuvimos respuesta, de Subdelegación no, pero si hemos notado que hay más vigilancia. Además nos han pedido información sobre posibles cortijos o casas rurales donde pudiesen centrar más atención por si se ocupaban las viviendas por gente de fuera", ha concluido Puertas.