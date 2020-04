Pablo Iglesias: "Muchos empresarios ven el ingreso mínimo una medida de justicia social y de eficiencia económica"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que aunque la CEOE no acuda a la reunión prevista con los agentes sociales sobre el ingreso mínimo vital, los empresarios están de acuerdo en que es una medida necesaria. En declaraciones a TVE Iglesias ha asegurado que esta renta es "esencial para asegurar la dignidad y un consumo mínimo".

Iglesias ha insistido en la urgencia de la medida, y ha apostado por aprobar lo antes posible un "ingreso puente" ante las necesidades acuciantes de muchos ciudadanos por los efectos de la crisis del coronavirus.

Preguntado por la negativa de la CEOE a reunirse para tratar la renta mínima, Iglesias ha explicado que el jueves llamó a su presidente, Antonio Garamendi, para agradecer que en el comunicado en el que anuncia su portazo al Gobierno dijera también que ve necesario este ingreso vital que tantos empresarios consideran, como Iglesias, que "es una medida de justicia social y de eficiencia económica".

En otro orden de cosas, Pablo Iglesias ha negado desunión en el Gobierno de coalición. "Claro que tenemos debates, en una situación así no se actúa con piloto automático, debatimos, pero al alcanzar un acuerdo somos una piña y seguimos tendiendo la mano al resto para caminar juntos en la defensa del interés general, en la defensa de lo público y lo común, independientemente de lo que vote cada uno".

El vicepresidente social ha reconocido errores. "Hay que ser humildes, ni nosotros ni ninguno estábamos preparados para una pandemia. No puede ser que un país no tenga industria para producir equipos de protección y respiradores. No hemos sido capaces de dar a todo el mundo mascarillas y a los hospitales, respiradores", ha asegurado.

En relación a los pactos de reconstrucción de país que ofreció a la oposición el presidente Pedro Sánchez en sede parlamentaria, Iglesias cree que "el constitucionalismo social tiene que ser el mínimo común denominador que nos una a todos". Ha considerado necesario incluir en los pactos a formaciones políticas, a sindicatos y patronal, CC AA, ayuntamientos y sociedad civil.

El consejo de Ministros extraordinario de este viernes va a aprobar una nueva línea de créditos ICO, ha recordado el vicepresidente de Unidas Podemos, quienn ha admitido que hay que simplificar los trámites porque mucha gente "está teniendo problemas en el banco para que se cumplan los decretos".

Sobrre la desescalada, Pablo Iglesias ha reconocido que "cualquier medida se tiene que aplicar con extrema prudencia, no vamos a volver a una situación de normalidad como la de diciembre porque tenemos el deber de salvar vidas".

Entre las tareas pendientes que identifica Iglesias están las "políticas fiscales expansivas, el rescate de familias y de las pequeñas y medianas empresas".

Preguntado por el áspero debate con la oposición en sede parlamentaria, Pablo Iglesias ha dicho: "Como Gobierno debemos aspirar a parecernos al pueblo que está dando lección de dignidad. La gente que se queda en casa y la que se juega la vida se merece un Gobierno que no caiga en la crispación".