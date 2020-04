¿Cómo será recuperación económica tras el coronavirus y qué sectores se van a ver beneficiados por la crisis?

La crisis del coronavirus está golpeando fuerte a la salud del planeta, pero también a la economía y a los mercados financieros de manera global. China tomó la delantera, pero el tsunami terminó por barrer también a Europa y Estados Unidos. Conseguir liquidez se volvió durante los últimos días de febrero y la primera mitad de marzo en el objetivo principal de los inversores, a los que no importaban las pérdidas acumuladas y vendían a cualquier precio con tal de salir del mercado, dando lugar a la caída más drástica de la historia.

Ahora bien, pasados esa primera etapa muchos se preguntan cuándo y cómo se producirá la recuperación, y si ya es el momento de invertir, dónde hacerlo. En cuanto a la primera parte de la cuestión, la mayoría de analistas y expertos coinciden en que el mercado comenzará a recuperarse a partir de septiembre, incluso hay quienes opinan que no será hasta 2021.

En cuanto a la forma de la recuperación hay diversas teorías:

En forma de V: Habrá una recuperación tan rápida como la caída que ha habido.

En forma de U: Habrá un periodo de embalsamiento tras la caída, seguido de una recuperación rápida.

En forma W: Habrá una recuperación ficticia seguida de una nueva caída, que se recuperará rápidamente.

En forma de L: Habrá una recuperación muy lenta

En forma de símbolo de Nike: Habrá un recuperación lenta pero sostenida.

La realidad es que, sea como sea el ritmo de la recuperación, este tipo de movimientos tan bruscos siempre dejan oportunidades. Pero, saber si es el momento ya o no de invertir es una tarea compleja de la que nadie puede contestar con una certeza irrefutable. Por ello, cabe preguntarse si ya existen oportunidades a medio plazo, y la respuesta de los analistas es que si que las hay, con independencia de que el mercado pueda volver a caer, de nuevo, a mínimos en el corto plazo.

Eso sí, a la hora de incrementar posiciones, dado que resulta imposible saber si ya se han visto mínimos, es recomendable hacerlo no de una única vez, sino dilatándolas en, como mínimo, dos o tres veces. Es decir, si alguien quiere aumentar el peso de su cartera en un 25%, la mejor opción es incrementar entre un 7-9% cada vez durante tres o cuatro semanas. De este modo se consigue que el precio medio de las compras resulte razonable en el medio plazo.

Antes de profundizar en los sectores en los que se generarán más oportunidades de inversión a medio plazo, cabe destacar que las compañías con más caídas no siempre son las que más expectativas tienen de subida. Confundir un precio bajo con una valoración baja es uno de los errores más comunes que se pueden cometer. Acertar con la valoración de las compañías es una tarea compleja, pero aún más ahora cuando la crisis del coronavirus amenaza con reconfigurar la sociedad y la economía de manera permanente.

¿Cuánto puedo ganar invirtiendo a largo plazo?:

¿Dónde está la oportunidad?

Ahora bien existen sectores que han caído por el ruido del mercado y que, previsiblemente tienen por delante un largo recorrido, como el tecnológico, el sanitario, la sostenibilidad y el medio ambiente, el consumo básico y no cíclico, y las comunicaciones.

Tecnología: Se trata del único sector junto al oro donde, según Bank of America, no solo ha salido dinero sino que, incluso, sigue entrado. Los cambios que han surgido ya en actividades como el teletrabajo o el e-learning están produciendo ya oportunidades en el corto plazo: conexiones de banda ancha, servicios de video llamadas, redes sociales…Sin olvidar las plataformas de entretenimiento ni el comercio electrónico. Pero, además, también se esperan oportunidades a medio plazo en Big Data e Inteligencia Artificial, y con ello también, ante el crecimiento del cibercrimen, en ciberseguridad.

Sanidad: Los líderes políticos a nivel mundial declaran la crisis del Covid como una guerra de salud pública. Los diferentes países ya están realizando un mayor gasto en atención sanitaria, pero se prevé que continúe con la vuelta a la normalidad. En este sentido, las gestoras prestan especial atención a los grandes grupos farmacéuticos y biotecnológicos, capaces de invertir grandes importes en procesos de investigación de nuevas vacunas y medicamentos.

Medio ambiente: Dado el cambio real de mentalidad, las inversiones relacionadas con el medio ambiente, la sostenibilidad y el bien social tienen mucho recorrido a futuro. El cambio climático supone no solo un riesgo para el Planeta sino también para la economía, y a nivel de inversión para las carteras que no lo tengan en cuenta. Desde Candriam aprecian tres temas que se benefician de los objetivos actuales propuestos por los gobiernos, en especial de la Unión Europea: eficiencia energética, recursos y residuos y energías renovables. Un plus a tener en cuenta, según la gestora, es que las empresas con una buena calificación en los factores ESG suelen presentar una menor deuda, un importante factor positivo dada la actual crisis.

Consumo: Las compañías de consumo no cíclico, como las de cuidado personal, las de consumo duradero, algunas industriales y de materiales. También empresas de toda la vida, que pase lo que pase seguirán existiendo, como Adidas, Nike, McDonald´s, Burguer King, Danone, Coca – Cola…. “Probablemente empresas como McDonald`s o Burguer King van a tener el peor trimestre de la historia, pero estas compañías en seis meses seguirán existiendo porque son casi indestructibles”, asegura el asesor financiero, Joaquín Grech.

Pero ante todo, lo que hay que tener en cuenta antes de comenzar invertir o de aumentar el capital, ahora más que nunca, es contar con un colchón de emergencia que cubra entre tres y seis meses de los gastos fijos que se tengan mensualmente, y no invertir nunca el dinero que se pueda necesitar en los próximos 12 o 18 meses. Con ello se evitará tener que recurrir al dinero invertido antes de tiempo.