Ferre, quinto expulsado de 'Supervivientes': "He estado tantas veces nominado que la gente se ha cansado"

Ferre se convirtió este jueves en el sexto concursante y quinto expulsado[ya que Antonio Pavón tuvo que irse el programa de Mediaset por motivos médicos]de la edición 2020 de Supervivientes.

De los tres nominados, José Antonio Avilés, Hugo Sierra y el propio Ferre, el colaborador de Viva la vida fue el primero que se salvó de la expulsión, por lo que el uruguayo y el onubense se jugaron la permanencia en Supervivientes.

"Los espectadores de Supervivientes 2020 han decidido que el segundo concursante salvado sea Hugo", anunció Jorge Javier Vázquez. Al escucharle Sierra exclamó: '¡Tomaaaaa!", y se abrazó a Ivana Icardi.

"¡Gracias España!", gritó el concursante tras abrazar a Ferre, que se marchaba del concurso eliminado, y el presentador le felicitaba desde el plató del programa en Madrid.

Lara Álvarez llamó al superviviente para que, junto a ella, se despidiera de sus compañeros: "Hasta aquí llegó mi concurso, me da mucha pena porque era mi sueño, que sigáis el vuestro, sois todos grandes, os llevo a muchos en el corazón".

"Mi concurso termina ya, pensé que podía haber aguantado más, que era buen superviviente, pero habrá algo que no ha gustado a la audiencia. Aprovechar esto porque es muy grande y yo me quedo con las ganas", señaló con claras muestras de tristeza.

Vázquez le comentó que "nos da mucha pena, deberías haber llegado mucho más lejos y te puedes ir muy contento y muy orgulloso. La gente en plató no se lo esperaba".

Ferre contestó que "lo he hecho lo mejor posible, he sido yo sin filtros, no sé dónde he fallado, con mis locuras. Al final, he estado tantas semanas nominado que la gente se ha cansado. Creo que no me merecía tantas nominaciones, pero aquí al final se hacen grupos".

Y concluyó su participación en Supervivientes señalando que "he aprendido mucho en esta experiencia. Me he abierto mucho personalmente, me he conocido más como persona y me he sorprendido a mí mismo. Ahora valoro mucho más a mi familia, les he dicho que les quiero, que nunca lo hago".