Tu horóscopo diario: viernes 10 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 10 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No temas por algo que realmente no sabes aún si va a resultar bien o mal. Hoy debes tener mucha tranquilidad y saber que todo va a ir bastante mejor de lo que algunos dicen. Intenta disfrutar sin escuchar a personas que todo lo ven desde el punto de vista negativo.

Tauro

No será un día especialmente interesante, pero tampoco se presentarán problemas graves que no sepas solucionar e incluso muchos de ellos los vas a dejar aparcados para la semana próxima. Por la tarde, te tomarás tiempo para descansar y quizá darte un spa casero.

Géminis

Te sientes libre de muchas responsabilidades y ataduras, pero quizá con algo de cansancio acumulado. Vas a buscar un refugio tranquilo en tu interior y descanso en un rincón apartado, lejos del ruido, aunque estés en familia. Se lo pedirás y te harán caso.

Cáncer

No pongas pegas no mala cara si tienes que hablar con tu familia o incluso de la política. Es cierto que no te apetecerá mucho porque piensas que te van a sacar algún tema incómodo, pero deberás ceder. Al final no será tan malo como crees.

Leo

Un proyecto familiar que implica dinero va a estar hoy sobre la mesa. Alguien cercano te propone unirte a ese proyecto y es algo que te sorprenderá en un primer momento porque significará dejar lo que haces ahora. Empieza a analizarlo todo con calma.

Virgo

No es cierto que con actitudes negativas o palabras duras vas a conseguir tus propósitos. Debes de tener cuidado para no volcar esa cierta agresividad contra ti o contra los demás, porque además de sentirte mal, vas a dar mala imagen. Procura tranquilizarte.

Libra

Tu razonamiento más instintivo te va a llevar a saber realmente lo que alguien te quiere decir sin palabras. Eso te va a ser muy útil para analizar una relación en la que acabas de conocer a alguien. Serán mucho más significativos los hechos que las palabras.

Escorpio

Te enfrentarás con una dificultad añadida en un asunto que tiene que ver con estudios, exámenes o pruebas. Lo mejor es que te unas a otras personas, compañeros o amigos a los que les suceda algo parecido. Entre todos, encontraréis la solución.

Sagitario

No intentes imponer tus criterios en cuestiones de amistad porque no es el mejor camino para la felicidad ni para llevarse bien. Los criterios de cada uno son personales y eso debes asumirlo y actuar en consecuencia, escuchando y respetando los de los otros. de una vez por todas.

Capricornio

Paciencia es lo que hoy vas a necesitar ante una persona que no es de tu agrado, pero que no vas a tener más remedio que soportar, al menos durante unas horas. Por la tarde sabrás desquitarte de eso y harás algo que te apetece mucho y a tu aire.

Acuario

A veces sale a relucir tu lado un tanto excéntrico y hoy eso va a suceder hoy, lo que puede dejar muy sorprendidos a los que estén a tu lado ya que harás o dirás algo que nadie espera de ti. Pero eso también forma parte de tu encanto, aprovéchalo.

Piscis

Te sentirás muy bien con cualquier actividad que esté relacionada con ayudar a los demás, ya sea un grupo social o amigos en general a quienes vas a apoyar para que lleguen a lo que desean o se sientan mejor. Es una habilidad que debes desarrollar aún más.