Sánchez mantiene el estado de alarma con menos apoyo del Congreso y con la vista puesta en otra prórroga hasta mayo

El Congreso ha dado luz verde a una segunda prórroga del estado de alarma, que mantendrá el confinamiento general de la población hasta el 26 de abril, aunque esta fecha se ha quedado casi obsoleta en el debate parlamentario en el que Pedro Sánchez ha adelantado que prácticamente habrá una nueva ampliación del confinamiento, previsiblemente hasta el 11 de mayo. Al mismo tiempo, este jueves ha constatado cómo los apoyos a esta medida van menguando en el Congreso. La primera prórroga no contó con ningún voto en contra el pasado 25 de marzo. Este jueves, han votado "no" Vox -que entonces lo hizo a favor-, y la CUP -que se abstuvo-.

La segunda prórroga del estado de alarma ha salido adelante en el Congreso con 268 votos afirmativos, 54 votos negativo y 25 abstenciones. Como consecuencia, el confinamiento se prolongará hasta el 26 de abril, aunque Sánchez ha dicho estar “convencido” de que dentro de un par de semanas tendrá que regresar a la Cámara Baja para pedir una nueva prórroga, la tercera. Si es por otra quincena, el estado de alarma y el confinamiento se prolongarían hasta el 11 de mayo.

En una larga sesión plenaria que ha empezado a las 9 de la mañana y se ha levantado pasadas las 20 horas y en la que han participado presencialmente 43 de los 350 diputados, el Congreso ha convalidado además los tres decretos con medidas económicas, laborales y sociales que componen el “escudo” que armó el Gobierno para afrontar la pandemia. Aquí el apoyo ha sido menor que el que ha recibido el estado de alarma. Las primeras medidas sobre ERTEs y autónomos del 17 de marzo han tenido 188 votos a favor; el cese total de actividad y el permiso retribuido, 194 y el tercer decreto, que completó el "escudo" contra el coronavirus la semana pasada ha sido aprobado con más abstenciones que síes.

Además, el Gobierno ha salvado alguno de los apoyos gracias que ha accedido a que se tramite como proyectos de ley, lo que permitirá a los grupos pedir modificaciones. Una de ellas es la ampliación más allá de diciembre de 2020 del plazo para que los trabajadores con permiso retribuido recuperable devuelvan a sus empresas los días no trabajados ahora que ha anunciado Ciudadanos tras su negociar con el Ejecutivo.

La impresión general que, con más o menos dureza, han manifestado casi todos los grupos es que la luz verde al estado de alarma se debe a una necesidad sanitaria para seguir doblegando la curva de contagios y muertes, que no debe entenderse como un apoyo, al menos total, a las medidas que está tomando el Gobierno para hacer frente a la pandemia.

Así se explica que los decretos que acompañan al estado de alarma no han tenido tanto apoyo. El PP, por ejemplo, se han negado a respaldar el cese de actividad no esencial porque ya había expirado, este miércoles, ERC se ha abstenido a los tres como el PNV, salvo en el que autoriza los ERTE. Ciudadanos ha estrenado una actitud mucho más dialogante con el Gobierno votando a favor de dos de los tres decretos.

Casado exige que Sánchez pida perdón

Como se esperaba, el PP y Vox han sido los partidos más críticos con Sánchez, frente a quien Ciudadanos ha confirmado este jueves un tono más conciliador, tendiéndole la mano. Por el contrario, el líder popular, Pablo Casado, ha reprochado al presidente que sus medidas terminarán “arruinando España” y le ha instado a “pedir perdón por sus errores”.

“¿De verdad mantiene que ha hecho todo bien, que no tiene nada de lo que arrepentirse? ¿No va a pedir perdón a nadie?", ha preguntado minutos después de que Sánchez admitiera que el Ejecutivo "seguro que ha hecho muchas cosas mal". "Casi no queda un medio internacional que no haya criticado su imprevisión", porque "esta crisis no es simétrica", sino que ha afectado a los países en función de la gestión de sus gobiernos, ha sostenido.

Además, han sido generales los reproches a Sánchez por tomar la medidas de forma “unilateral”, sin escuchar ni informar a los partidos. Los grupos han hecho también reclamaciones que van más allá de lo que hasta ahora ha ofrecido el Gobierno, desde una paga extra para el personal sanitario y la exención del IRPF para los trabajadores de actividades en las que ha insistido el PP o más ayudas para trabajadores y autónomos que han planteado PNV, ERC o Cs. Desde el flanco de la izquierda, ha sido común la petición a Sánchez para que este lunes no se reanude todavía la actividad no esencial. Las demandas han llegado al extremo de Vox, que llamado “sepulturero” a Sánchez y ha pedido su “dimisión” y la de su vicepresidente Pablo Iglesias.

Pactos de La Moncloa

Este es el ambiente entre el Gobierno y el resto de partidos políticos, a los que al inicio del debate Sánchez ha urgido a aceptar el pacto social y económico para la fase de “vuelta a la nueva normalidad” convocándoles a una reunión la semana que viene para empezar a hablar de reeditar los Pactos de La Moncloa. Este jueves, el presidente no ha encontrado más apoyos explícitos que los de su partido -PSOE-, su socio de coalición -Unidas Podemos- y Ciudadanos, que se ha atribuido la idea.

El resto ha despreciado la idea, empezando por el PP, el principal partido de la oposición con el que Sánchez ha combinado la apelación directa para que se una con los reproches por no hacerlo. Casado ha llamado “trampantojo” al pacto que propone el presidente, un “globo sonda para eludir responsabilidades”. Sin embargo, a medida que ha avanzado el día, el PP se ha abierto a “valorar” si acude a la reunión que ha convocado Sánchez si antes le explica “las condiciones” del encuentro. “Si nos llaman y nos cuentan las condiciones podremos valorar”, ha apuntado fuentes del PP.