Detenido con un falso certificado laboral un vecino de Talayuela que se había saltado 3 veces el confinamiento

Además, ha sido detenido por un delito de desobediencia, después de haber sido identificado y denunciado, hasta en tres ocasiones, por haberse saltado las limitaciones de movimientos impuestas para contener la propagación del Covid-19.

La detención se llevó a cabo el pasado día 6 de abril, cuando agentes de la Guardia Civil del puesto de Talayuela (Cáceres), identificaron al detenido en el Camino General Nº 8, que separa las localidades cacereñas de Talayuela y Tiétar, cuando se desplazaba en su vehículo con dirección a esta última.

En el momento en que fue identificado por los agentes, y al ser preguntado acerca de los motivos del desplazamiento, el conductor manifestó que se dirigía a la localidad de Tiétar (Cáceres) a echar gasolina, presentado ante los agentes un justificante de trabajo, supuestamente, expedido por una conocida empresa de la zona.

En dicho certificado se hacía constar que era trabajador de la empresa en cuestión y que su horario de trabajo discurría entre las 05,00 de la mañana y las 20,00 horas, explica en nota de prensa la Guardia Civil, que añade que se dio la circunstancia de que la identificación se produjo dentro del supuesto horario de trabajo y que, para desplazarse estaba utilizando su propio vehículo y no el de la supuesta empresa para la que trabajaba.

La Guardia Civil realizó varias diligencias de investigación, y entre ellas se puso en contacto con la empresa que supuestamente había expedido el justificante de trabajo, quien no tardó en confirmar a los agentes que el documento aportado no sólo era falso, sino que la persona en cuestión "no trabajaba ni había trabajado nunca para esa empresa".

Ante estos hechos, la Guardia Civil detuvo al conductor del vehículo, como supuesto autor de un delito de falsificación documental, así como de otro delito de desobediencia, por haber sido identificado y denunciado, hasta en tres ocasiones, incumpliendo las restricciones establecidas por el Real Decreto 463/2020, por el que se regula el estado de alarma.

Tras la instrucción de las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Finalmente, la Guardia Civil incide en que va a continuar vigilante para comprobar que los desplazamientos se producen en los supuestos y bajo las condiciones legalmente establecidas, comprobando, como en este caso, que no se hace uso de los justificantes de manera fraudulenta.