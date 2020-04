Coronavirus.- La Generalitat engega un canal d'activitats lúdiques en valencià per a Pasqua

Segons ha indicat la Generalitat en un comunicat, el canal arranca amb 12 videopropostes en valencià per a totes les edats, entre les quals es troba "compondre un rap, fer titelles, cuinar, idear una obra de teatre en família o ballar danses tradicionals valencianes".

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha assenyalat: "Arriba la Pasqua i és important compartir amb els nostres fills i filles moments lúdics. Ja fa unes setmanes que estem en confinament i hem llançat aquest nou canal ple d'activitats per a totes les edats que esperem que siga profitós per a totes les personetes que fa temps que no poden jugar amb els amics en el parc, eixir d'excursió o anar a menjar la mona de Pasqua a la muntanya".

Així, amb l'objectiu d'entretindre la societat de manera educativa i lúdica en valencià, un conjunt de 'youtubers' han preparat vídeos explicant idees d'activitats dinàmiques que es poden practicar a casa amb materials quotidians.

En l'estrena de #SempreTeuaACasa els més xicotets de la casa podran aprendre a construir titelles amb el marionetista Edu Borja, aprendre a dibuixar i pintar amb l'artista Amparo Saera o jugar amb materials reciclats amb el 'youtuber' Aitor Muñoz.

Per a aquells una mica més majors, en cas que els agrade escriure i el món dels llibres, podran compondre un rap amb Alfons Pérez, escriure poemes amb Santi López o reflexionar sobre les noves formes de lectura que ofereix la tecnologia amb Aina Monferrer.

D'altra banda, els xiquets i xiquetes que tinguen vocació per a l'espectacle i el món de la interpretació trobaran els vídeos sobre teatre i música de Nina Baifer o els vídeos sobre dansa tradicional valenciana de Laura Cuber.

Per als amants dels videojocs, Susana Pérez explicarà els valors educatius que hi ha darrere del popular joc 'Minecraft' i els beneficis psicosocials de jugar. Finalment, l'economista Joanra Sanchis introduirà als joves en conceptes d'economia domèstica que els seran molt útils per al seu dia a dia.

"DOLÇOS IMPRESCINDIBLES VALENCIANS"

També, segons ha indicat la Generalitat, hi haurà "dolços imprescindibles valencians d'aquestes dates". Des del forn Terra de Pa ens mostren el procés d'elaboració d'una mona de Pasqua i ens expliquen els passos a seguir per a fer les nostres mones a casa, des dels ingredients que necessitem fins al moment de traure-les del forn acabades de coure.

El portal de videos també compta amb la proposta de Natàlia, una jove aficionada a la cuina, que ensenya a preparar la monjàvena, també coneguda com almoixàvena o monjavina, un dolç tradicional de canella típic de Pasqua en les comarques de La Costera i La Vall d'Albaida. Una recepta senzilla per a gaudir en família durant les vacances.

Tots els vídeos estaran disponibles amb l'etiqueta #SempreTeuaACasa en la plataforma Youtube, en què quedaran allotjats per a lliure consulta dins dels canals respectius dels creadors.

Molts dels creadors i creadores que han accedit a participar en #SempreTeuaACasa estan vinculats a la revista digital 'Valentubers', creada l'any 2019 per la periodista Rosella Espinós inicialmene com a treball per a la universitat, i que finalment s'ha convertit en un punt de trobada per a tots aquells 'youtubers' que fan vídeos en valencià i un altaveu per a organitzar accions com a col·lectiu.