El cinqué avió procedent de la Xina amb 66 tones de material arribarà aquesta vesprada-nit a Manises

El cinqué avió amb 66,3 tones de material sanitari per a la Comunitat Valenciana procedent de la Xina arribarà a l'aeroport de Manises en la vesprada-nit d'aquest dijous, segons ha explicat el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Es tracta, ha dit, d'un avió Boeing 777 de càrrega de les línies aèries etíops que ha partit de Xangai i ha fet escala a Nova Delhi i Addis Abeba (Etiòpia). Serà el més important fins a hui quant al volum de càrrega que transporta.

El material consisteix en 1.280.000 mascaretes -d'elles 80.000 són FFP2-; 4.250.000 guants; 121.050 granotes de protecció EPI i 27.000 ulleres de protecció ocular.

Amb aquest nou avió, ha destacat Puig, en 76 hores hauran arribat ja a la Comunitat Valenciana 143,4 tones de productes per a la protecció de les persones que es troben especialment en risc, com professionals sanitaris, sociosanitaris, forces de seguretat i, en una altra mesura, altres sectors de la població.

En els cinc vols que han portat des de la Xina material per a la Comunitat Valenciana ja han arribat 170 tones: 6,5 milions de mascaretes, 5,4 milions de guants, 325.000 granotes de protecció i quasi 100.000 ulleres de protecció ocular.

Així, ha destacat que el Consell ha aconseguit obrir "canals fiables" per a portar material de la Xina al mateix temps que reivindica la part que li correspon de les compres generals que ha realitzat el Govern d'Espanya.

Puig ha recordat que des de l'inici de la crisi hi ha hagut un problema d'oferta i demanda perquè el propi "tsunami de la pandèmia" ha fet molt difícil poder adquirir material que en altres moments era fàcil aconseguir.

Ha assenyalat que si es van deixar de produir alguns productes en territori nacional seria per qüestió de preu, però ara s'ha demostrat la necessitat que alguns d'eixos materials "siguen considerats essencials".

Per açò, a més de la via de compra a la Xina, el Govern valencià està apostant també per la dinamització de sectors propis de la Comunitat Valenciana per al proveïment en el present i també en el futur.

Preguntat sobre les queixes d'associacions de consumidors al Ministeri de Consum pel preu abusiu al que s'estan venent les mascaretes i si la Generalitat preveu prendre alguna mesura en el marc de les seues competències, Puig ha assegurat que els preocupa aquesta qüestió, que serà clau en la transició cap a la normalitat dels ciutadans.

Ha assenyalat que espera poder parlar amb eixes associacions aquesta setmana o la pròxima per a veure quines mesures es poden prendre des de les competències autonòmiques i ha assegurat que recolzen la limitació del preu d'un producte "que va a ser necessari, fonamental" per a la vida i el treball.