La Generalitat donarà ajudes de 150€ a 200.000 treballadors afectats per un ERTO

La Generalitat Valenciana ha firmat aquest dijous un acord amb la patronal i els sindicats pel qual es donarà una ajuda de 150 euros als treballadors que es vegen afectats per un ERTO que supose la suspensió total del seu contracte, per al que es destinaran 30 milions d'euros procedents d'altres partides pressupostàries, amb els quals es veuran beneficiats els 200.000 empleats en eixos expedients amb les rendes més baixes.

A més, també es compensarà a lespersones que hagen reduït la seua jornada laboral per a conciliar la seua vida personal i laboral, per la cura de menors, majors o depenents. En aquest cas, si la reducció és del total de la jornada, l'ajuda serà de 600 euros al mes, mentre que si és parcial es correspondrà amb el percentatge de jornada reduïda, sempre que no siga inferior al 50%. No es podrà superar per a rebre-les els 22.000 euros de base imposable de l'IRPF en la declaració de la renda 2018. Es destinaran a aquesta fi 3 milions d'euros.

Aquestes dues mesures han sigut subscrites pel president de la Generalitat, Ximo Puig, el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i els dirigents d'UGT PV, Ismael Sáez, i de CCOO PV, Arturo León, en un acte celebrat en el Palau de la Generalitat.

Totes les parts han destacat la voluntat de sumar i d'arribar a acords en una situació tan difícil com aquesta. L'acord es plasmarà aquest divendres en un decret-llei que aprovarà el ple del Consell.

Segons ha destacat Puig, es tracta d'una acció "per a les rendes amb major dificultat, un bon exemple de per on ha de transitar l'eixida a aquesta crisi" i ha posat en valor la predisposició de totes les conselleries per a aportar a aquesta fi des de les seues diferents partides.

Ha explicat que espera que des de l'aprovació del decret en un termini d'una setmana o 10 dies es puguen sol·licitar les ajudes, que es gestionaran a través de l'Agència Tributària Valenciana per a donar-li rapidesa, ja que Labora està fent "un esforç extraordinari" en la gestió de les ajudes a autònoms, a les quals s'han presentat ja 126.000 sol·licituds.

En el cas de les ajudes a afectats per ERTO hi ha compromesos 30 milions d'euros, els que en aquest moment hi ha a disposició: "Si podem traure, en funció de la demanda, altres recursos farem tot el possible perquè puguen ser ampliables".

Segons ha indicat el secretari general d'UGT, el mecanisme seria senzill i consistiria en un ingrés directe de la Generalitat, atés que aquests treballadors afectats per ERTO van a cobrar ja del SEPE, amb el que es disposa de les seues dades bancàries. Així, es tractaria d'un ingrés en compte addicional i directe.

Arturo León (CCOO) ha valorat aquest gest polític "de compromís social" en el camí per a fer front a les "devastadores" conseqüències que va a deixar en el plànol econòmic la Covid-19. Ha admès que són conscients que "no dona cobertura a les moltíssimes necessitats que hi ha i les que va a haver-hi, però és un inici del camí".

Ismael Sáez (UGT) també ha mostrat la seua satisfacció i encara que els haguera agradat arribar a tots els treballadors, ha recordat l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana, que feia "impossible" un esforç major. Al seu juí, aquest és un fet "inèdit" a Espanya que situa la regió a l'avantguarda, en la mesura de les seues possibilitats.

La patronal enalteix el diàleg social a la Comunitat Valenciana

Des de la patronal, Salvador Navarro ha incidit també en les limitacions que suposa la falta de finançament, el canvi del qual ha reivindicat, i ha assegurat que "d'aquesta situació tan complexa s'ix donant suport a tots" i en el cas valencià el diàleg social s'ha mantingut "com una referència" respecte al conjunt de l'Estat.

"Aquest és un clar exemple de diàleg social, un espill en el qual hauria de mirar-se el Govern central", ha agregat. Arran d'aquesta situació, ha prosseguit, hi ha un canvi de panorama, la situació "ha canviat per a tots", administració, ciutadans i empreses, i tots han de replantejar-se la seua visió a mitjà i llarg termini. A més, ha advocat per que l'administració es bolque en la col·laboració públic-privada.