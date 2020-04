Coronavirus.- L'Ajuntament de València llança un telèfon per a resoldre dubtes de llogaters i propietaris

Així ho ha anunciat aquest dijous l'alcalde, Joan Ribó, en la roda de premsa posterior a la Comissió de Seguiment de la Crisi del Coronavirus.

Es tracta d'un servici telefònic d'atenció, impulsat per la Regidoria de Vivenda, que "proporciona assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que es puguen veure afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer, així com proporcionar informació de les mesures adoptades per les diferents administracions en aquesta matèria per la crisi sanitària del coronavirus".