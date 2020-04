La Generalitat habilitarà un mecanisme perquè els familiars puguen acomiadar-se "amb totes les garanties"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que la Conselleria de Sanitat habilitarà un mecanisme per a garantir que els valencians es puguen acomiadar dels seus familiars "amb totes les garanties de seguretat" quan muiren per coronavirus.

Puig ha avançat aquest "gest d'humanitat en la gestió de la pandèmia" en roda de premsa telemàtica, després d'una reunió amb agents socials i una conversa telefònica amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

"El pitjor d'aquesta crisi és, sens dubte, el rostre de la mort, i molt especialment les persones majors que moren després d'haver treballat tota la vida sense poder acomiadar-se dels seus familiars", ha manifestat.

D'altra banda, preguntat per "la falta d'autòpsies" per a saber si hi ha morts que desconeixien que tenien Covid-19, Puig ha posat l'accent que "en cap moment" s'oculten dades, tant per part de la Generalitat com de la resta d'administracions: "No té cap sentit, informem diàriament de tot allò que sabem".

A partir d'ací, ha reconegut que "és possible" que hi haja hagut persones que fins i tot hagen mort sense saber que tenien la malaltia, encara que "forma part d'una casuística que cal pensar en el futur". I ha resolt: "Defenem la transparència absoluta, no sé quin estrany interés tindria".