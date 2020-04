Sánchez dice estar "convencido" de que en 15 días habrá que prolongar de nuevo el estado de alarma

"Estoy convencido de que dentro de quince días voy a tener que volver a prorrogar el decreto del estado de alarma" porque dentro de dos semanas "no habremos puesto fin a la pandemia", ha declarado durante el Pleno en la Cámara Baja, que este jueves votará la segunda ampliación del estado de alarma.

"Es que si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada quince días a esta Cámara a pedir la prórroga", ha indicando, añadiendo que sería "una noticia extraordinaria" que no fuera necesaria una tercera prórroga.

