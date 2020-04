Tres cofradías de Logroño ofrecen sus actos online este Jueves Santo

Así, como informan desde la Hermandad de Cofradías de Logroño, la cofradía de las Siete Palabras y el Silencio transmitirá las Siete Palabras a través de un vídeo en sus redes sociales (FB y Youtube); la cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, realizará también una procesión online en sus redes, un video; y la cofradía del Descendimiento de Cristo también realizará un video a través de su Facebook.

PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS.

La cofradía de las Siete Palabras y el Silencio, conocida como "Los Escolapios", desde la fundación (1964) y desde su primera salida a la calle (1966), se eligió el día de Jueves Santo como día más idóneo para la realización de esta procesión.

Una procesión que predica por las calles de Logroño las siete palabras que Jesús pronunció desde la Cruz. Para ello se eligen siete puntos estratégicos en donde una persona, después de dar lectura a la palabra correspondiente, realiza una breve reflexión. Haciendo honor al nombre de la cofradía, durante todo el trayecto se guarda un estricto silencio por parte de todos sus componentes.

Desde 1997, la Junta de Gobierno hizo costumbre la solicitud de indulto para un interno del Centro Penitenciario de Logroño. Amparándose en la segunda palabra "HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO" y de acuerdo con uno de los artículos de los Estatutos, en donde se invita a la realización de obras de caridad, se pensó en qué mejor paraíso para un recluso que su libertad.

Este año de 2020, no podrá verse el río verde y blanco de cofrades, no podrán escucharse las palabras en la calles, ni oírse trompetas, ni toques de tambores, bombos y timbales. Este año de 2020, el Cristo de los Escolapios, sagrado titular de la cofradía y tallado por Vicente Ochoa cumple 50 años.

Actualmente procesiona sobre unas andas portado por 40 cofrades en 8 varales, pero no siempre ha sido así. En su primera salida procesional de 1970 fue portado sobre una cruz plana, llevando el Cristo una inclinación para su mejor contemplación.

El escultor se apoyó en los pasajes evangélicos y en los conocimientos actuales sobre la forma de crucificar de los romanos. Colocó una repisa de manera de asiento a la imagen y unas ligaduras que amarran los brazos a la cruz.

Los clavos no se presentan en la palma de la mano, sino en el pulso. Los estudios de anatomía humana realizados por el escultor quedan plasmados en su obra, consiguiendo una sensación muy realista en todo aquel que se acerca para observarla.

PROCESIÓN DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO.

En la tarde del Jueves Santo, desde la Iglesia de Santiago el Real parte de nuevo la cofradía del Nazareno. Esta vez procesiona su segunda imagen de Jesús Nazareno, conocido como el antiguo. Su procesión de Jesús camino del calvario no podrá salir por la crisis del coronavirus.

En 1905 la cofradía de Jesús Nazareno adquirió el Nazareno Antiguo por algo menos de quinientas pesetas. Representa a Jesús camino de la crucifixión en una de sus caídas en la Vía Dolorosa, sujetando con una mano la cruz, apoyada la otra mano en un montículo de piedras y la rodilla en el suelo. Está vestido con una túnica morada de terciopelo, bordada con hilo de oro e incrustaciones de piedras semi-preciosas en los adornos.

La aparición del nuevo Nazareno de Narvaiza en 1969, hizo que el Viernes Santo de 1968 el Nazareno Antiguo realizará su última procesión del Santo Entierro y dejase de ser la imagen titular de la cofradía.

VÍA CRUCIS DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD.

En la tarde del Jueves Santo, desde la parroquia de Ntra. Sra. de Valvanera parte la cofradía de la Piedad con sus dos pasos. Este año tan especial, pues cumplen 25 años en su actual sede canónica, no podrán salir a la calle por la pandemia que estamos sufriendo.

La imagen de Ntra. Sra. de la Piedad representa el cuerpo de Jesús muerto en brazos de su madre María, con una cruz desnuda en la espalda de la Virgen; es de cartón piedra, realizado por el escultor D. Miguel Blay i Fábrega a finales del siglo XIX, en el taller de su propiedad "El Arte Cristiano" de la ciudad catalana de Olot.

Desde 1920, el paso se incorpora a la procesión del Santo Entierro; fue muy bien acogido desde un principio, ya que recoge un momento de la Pasión que mueve a compasión y denota un intenso amor de la Madre hacia su Hijo muerto.

En el año 2000 se incorpora a su vía crucis procesional un nuevo paso, el Cristo de la Reconciliación; talla de madera del año 1960 que se encuentra en la capilla penitencial de la Parroquia de Nuestra Señora de Valvanera; el paso es portado también a hombros por miembros de la Cofradía.

SAGRADO MOMENTO DEL DESCENDIMIENTO DE CRISTO.

La Cofradía del Descendimiento de Cristo sale a la calle en la noche de Jueves Santo desde su sede de la Imperial Iglesia de Santa María de Palacio. Este año es duro para sus cofrades, no solo por no poder participar en los desfiles procesionales de la Semana Santa, sino que su actual Hermana Mayor Dña. Isabel Barrio Heredia falleció el 21 de marzo víctima de la terrible pandemia que estamos sufriendo.

Fue en el año 2005 cuando la cofradía tuvo su propia procesión titular: la procesión del Sagrado Descendimiento de Cristo. Este paso también es conocido como el de los "enanitos", por el pequeño tamaño de las figuras, el de "las escalerillas", o también el de "los enfermos", ya que, al parecer, la imagen del Cristo estuvo guardada durante algún tiempo en la Capilla en el antiguo Hospital.

Compuesto por 6 imágenes representa el momento en que Nicodemo y José de Arimatea proceden a desenclavar el cuerpo de Jesús de la Cruz mientras la Virgen, San Juan y la Magdalena contemplan la escena y esperan recibir dicho cuerpo. Datan del siglo XV al XVI de autor anónimo, aunque se sabe que debieron pertenecer a la escuela castellana.

Es posible que salieran de los talleres flamencos como el de Beaugrant, Maestre Anse, Arnao de Bruselas o el valenciano Damian Forment. Son de un gran valor artístico y es uno de los pasos más antiguos que procesionan en la Semana Santa Logroñesa.

SILENCIO Y DOLOR DE MARÍA MAGDALENA.

La cofradía de María Magdalena sale desde la Concatedral de Santa María de la Redonda envuelta en silencio, tan sólo es roto por el sonido de las horquillas, el golpeo del mazo y el arrastre de la enorme y pesada cruz que cargan los cofrades del Santo Sepulcro.

Este año habrá silencio, pero no porque pase la cofradía, sino porque la calle esta vacía. La crisis que vivimos nos tiene en vilo, no hay procesiones, pero la semana santa no cae en el olvido. Aún se recuerda el 12 de abril de 2001. Fue la primera procesión del Silencio y Dolor de María Magdalena, la primera procesión independiente de la cofradía.

Desde el 2005 la cofradía del Descendimiento de Cristo de regreso con su paso titular a la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio coincide con la salida de Santa María Magdalena y cofrades. Un encuentro de gran seriedad y silencio, interrumpido por el rezo de las cofradías ante la imponente fachada de la concatedral logroñesa.