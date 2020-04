Coronavirus.- Ribó diu que les Falles al juliol són "possibles" però no "segures" i que es decidirà sobre el 15 de juny

Així ho ha manifestat el primer edil, en una roda de premsa juntament amb els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo, en ser preguntat per si l'equip de govern municipal encara considera "realista" el desenvolupament de les festes en el mes de juliol.

Sobre aquest tema, Ribó ha recordat que "quan es va prendre la decisió ja es va dir sempre que sobre el 15 de juny es veuria si era possible o no en funció de les decisions que es prenguen des de la Conselleria de Sanitat i a nivell estatal".

"En aquests moments no tinc una bola -ha asseverat- però les decisions estan perfectament delimitades. Si és possible ho farem i si no és possible no ho farem".

I ha agregat: "Espere i desitge que es puguen realitzar del 15 al 19 de juliol. Crec que no és impossible perquè a partir de molt prompte pot haver-hi una certa desescalada. Eixa possibilitat existeix. És segura?, no; és possible?, sí; la decisió, el 15 de juny".