Coronavirus.- Sanitat explica als sindicats la seua actuació i recapta suggeriments per a reconéixer als professionals

20M EP

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha mantingut aquest dimecres una reunió de tres hores amb els sindicats per a donar-los compte de les actuacions que s'han realitzat davant la Covid-19 i la distribució de material de protecció, així com per a recaptar les seues propostes sobre com donar un reconeixement als professionals per la seua actuació en aquesta crisi sanitària.