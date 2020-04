La UGT avisa que no tolerará la vuelta al trabajo en empresas que no garanticen la seguridad ante el coronavirus

El secretario general de la UGT en Catalunya, Camil Ros, ha advertido este jueves que "no debe haber ninguna actividad económica que no pueda garantizar las medidas de seguridad" para evitar contagios de coronavirus. Sobre la vuelta a los puestos detrabajo no esenciales a partir del martes, Ros ha dicho que "si no hay seguridad y equipos de protección individuales (EPI)", las empresas no tienen que poder abrir.

Así mismo, Ros ha dicho que los sindicatos tendrán "tolerancia cero" y que serán "muy tajantes" para evitar que abran negocios sin las condiciones sanitarias apropiadas. "No queremos que todo el esfuerzo que hemos hecho estas semanas no sirva", ha avisado.

Por su parte, Ros no ha querido entrar en el debate entre el gobierno catalán y el español sobre el grado de confinamiento que se tendría que mantener porque considera que esto es una cuestión para los expertos sanitarios, pero sí ha dicho que, ante las indicaciones para retomar la actividad, es esencial mantener medidas estrictas de seguridad sanitaria.

"Los puestos de trabajo no pueden ser lugares de contagio", ha advertido Ros, que ha lamentado la "falta de indicaciones" sobre cómo tiene que ser el retorno al trabajo, y si se vuelve de forma "escalonada, o de golpe". De hecho, según Ros en estos momentos en muchos centros de trabajo e industrias "no hay las condiciones necesarias" por un retorno al trabajo de golpe.

En este sentido, el secretario general de la UGT ha dicho que, excepto en el caso de las empresas públicas, son las compañías las que tienen que facilitar las medidas de seguridad y los EPI, y adaptar sus situaciones a sus especificidades. "Espero que el empresariado reaccione de manera coherente, encontrando el equilibrio entre la salud y la economía", ha dicho.