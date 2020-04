Barceló advoca per exigir un certificat als treballadors que es reincorporen per a no propagar el virus

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha apostat aquest dijous per realitzar test ràpids a tots els treballadors que es reincorporen als seus llocs de treball perquè puguen certificar que estan lliures de la Covid-19 ja que, ha recalcat, "no es pot tornar arrere i propagar el virus" en la desescalada.

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia a la Comunitat Valenciana, ha assenyalat sobre aquest tema que la seua opinió personal és favorable al fet que els treballadors que tornen al mercat laboral conforme avançe l'alçament gradual del confinament disposen d'un certificat que no estan contagiats tant per "la seua seguretat personal com per la del seu entorn".

No obstant açò, ha assenyalat que encara no tenen cap instrucció del Govern central sobre aquest tema i ha confiat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en el Consell Interterritorial que celebraran aquesta vesprada per videconferència resolga aquests dubtes atés que està previst que dilluns que ve es reprenga el treball en certs sectors excepte en les comunitats autònomes on és festiu.

Sobre aquest tema, ha insistit que és partidària de fer les proves a tots els que isquen del confinament per a "tindre la certesa que els qui van a treballar no estan contagiades". "No podem tornar arrere i hem de garantir a les persones que isquen del confinament tota la seguretat i la certesa que no estan contagiades per a no propagar el virus", ha apuntat.

En eixe sentit, ha recalcat que per a tallar la transmissió del virus s'han "extremat" les mesures de confinament, "cada vegada majors controls" per part de les Forces i Cossos de Seguretat, i ara, amb la desescalada "no es pot tornar arrere".