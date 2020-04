La Comunitat Valenciana registra 309 nous casos, 428 altes i 43 defuncions més

La Comunitat Valenciana ha registrat 309 nous positius per coronavirus, 428 altes i 43 morts més des de l'última actualització del dimecres. En total, els positius en la regió s'eleven a 7.964 (1.377 són sanitaris) i han mort 767 persones des del començament de la crisi sanitària.

Així ho ha indicat aquest dijous la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana. Dels 309 nous contagis registrats en les últimes hores, 22 s'han detectat en la província de Castelló, 47 a Alacant i 238 a València. Hi ha dos casos sense assignar.

Actualment el nombre de casos registrats a la Comunitat Valenciana s'eleva a 7.964. D'ells, 921 de corresponen a Castelló, 2.850 a Alacant i 4.188 a València, més cinc casos no assignats. D'eixe total de positius hi ha 1.616 persones ingressades: 219 a Castelló (41 en la UCI), 487 a Alacant (131 en la UCI) i 910 a València (176 en la UCI).

També s'han produït a data de hui 1.772 altes (428 més que la jornada anterior): 946 en la província de València, 632 en la d'Alacant i 194 en la de Castelló. Un total de 25.214 proves han donat negatives.

Pel que fa a professionals sanitaris que han donat positiu en Covid-19, el nombre ascendeix a 1.377 i han rebut l'alta 242 -per províncies, 35 en la de Castelló; 103 en la d'Alacant i 104 en la de València-.

Respecte a les 767 defuncions, la consellera Barceló ha detallat que 310 s'han produït en la província d'Alacant, 361 en la de València i 96 en la província de Castelló.

Quant a la situació de les residències, hi ha casos positius en 89 -13 en la província de Castelló, 23 en la d'Alacant i 63 en la de València-: hi ha contagiats 976 residents i 239 treballadors. Fins al moment han mort 233 residents.

Barceló ha destacat que s'ha registrat un descens quant al nombre de residències afectades pel coronavirus i açò es deu al fet que hi ha instal·lacions amb un treballador positiu i cap resident afectat, que es va posar en quarantena i no s'ha produït cap brot. I a l'empleat ja se li va donar l'alta. Actualment hi ha 13 residències sota vigilància activa de personal sanitari, quatre en la província de Castelló, cinc en la d'Alacant i quatre a València.