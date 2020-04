'Decoraciones en Vidrio Fernando Gil' y particulares fabrican, de manera altruista, pantallas de protección

Fernando Gil ha apuntado que las pantallas ya realizadas se han entregado, entre otros, al Hospital San Pedro de Logroño, a los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, a la Agrupación de Tráfico de este mismo cuerpo, así como a integrantes de ambulancias, e incluso se derivarán al Hospital 'Gregorio Marañón' de Madrid.

De hecho, el empresario autónomo ha indicado que fueron miembros del GAR "los que me dijeron - hace dos o tres semanas- que en el San Pedro hacían falta este tipo de pantallas, y como yo tengo máquinas de impresión de 3D, en el mismo momento que me lo dijeron, me puse manos a la obra".

Gil ha apuntado que su idea es llegar a fabricar 2.000 pantallas completas de protección, ya a pesar de "contar con el apoyo en material de algunos amigos -que le han entregado plásticos y alguna bobina- el resto de coste económico lo pongo yo, y teniendo la actividad del negocio parada, me estoy gastando mi dinero", para a renglón seguido admitir que "en este caso, como es para hacer el bien, no me importa".

Ha puntualizado que realizarlas "lleva un tiempo", ya que "dos pantallas nos cuesta hacerlas hora y media solo en la impresora", hasta el punto de asegurar que "yo vengo a las seis de la mañana y las hago hasta las siete y medio u ocho de la tarde". De hecho, ha indicado que estos días de Semana Santa "también voy a seguir haciendo", porque de ese modo se pueden hacer otras 500 pantallas.