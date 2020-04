L'accident s'ha produït per causes que s'estan investigant sobre les 7.45 hores d'aquest dijous quan l'home circulava per la citada via. Després de rebre l'avís, el CICU ha mobilitzat una unitat de Suport Vital Bàsic, l'equip sanitari del qual ha assistit el motorista per policontusions.

Posteriorment, el ferit, de 42 anys, ha sigut traslladat a l'Hospital Doctor Peset de València, segons les mateixes fonts.