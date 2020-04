Los primeros test en la Comunidad de Madrid se harán a familias de sanitarios, policías y empleados de residencias

Este fin de semana llegarán a la Comunidad de Madrid los primeros 100.000 test adquiridos por el Gobierno regionalpara evaluar a la población y serán los familiares de sanitarios, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empleados de residencias y sus familias los primeros en utilizarlos.

Así lo ha avanzado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en el programa Espejo Público. "Las familias de todos estos profesionales necesitan y merecen saber si han tenido este virus", ha sostenido la dirigente madrileña.

Los test han sido analizados ya por el Hospital La Paz y se suman a los que ya ha recibido la región por parte del Gobierno central. Una vez que los colectivos mencionados hayan sido examinados, se realizará la prueba a otros grupos de riesgo "como los inmunodeprimidos o con síntomas mas fuertes".

Posteriormente, se harán selecciones para "probar sobre las mismas personas a lo largo del tiempo y ver cómo evoluciona", ha explicado Ayuso, que ha resaltado la importancia de conocer cuántas personas se han contagiado y cómo evoluciona el coronavirus de cara al futuro para anticiparse con medidas lo que pueda suceder. "Es cierto que no hay una vacuna, que no tiene cura actualmente el coronavirus, pero lo que no podemos hacer es pararnos y ya está".