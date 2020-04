Els grups registren en Les Corts quasi una trentena d'iniciatives relacionades amb el Covid-19

Quasi una trentena d'iniciatives parlamentàries han sigut registrades fins al 7 d'abril en Les Corts Valencianes relacionades amb la crisi del coronavirus, la majoria d'elles presentades pels grups de l'oposició, encara que també hi ha pendent de convalidació un decret llei del Consell de mesures urgents en educació, cultura i esport per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària.

Així consta en el resum recopilat pel departament d'arxiu del parlament valencià amb totes les iniciatives presentades fins hui en relació al Covid-19, les primeres de les quals es remunten al passat 6 de març.

En concret, eixe dia el PP va registrar preguntes relacionades amb les mesures adoptades enfront del virus en les residències de majors per a previndre contagis. Uns dies més tard, els 'populars' van tornar a presentar preguntes generals sobre la crisi.

Al llarg d'aquest temps han demanat, així mateix, la compareixença de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a informar sobre la seua gestió, així com la del president Ximo Puig per a informar de la situació de la pandèmia en la Comunitat Valenciana, i de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, per a explicar la situació en les residències de majors i altres centres de serveis socials.

Des de Ciutadans van començar preguntant sobre l'augment de personal en els centres sanitaris davant l'expansió del Covid-19, la contractació dels serveis d'una agència de comunicació per a informar en relació a aquesta crisi i sobre les mesures per a garantir l'alternativa residencial a les dones víctimes de la violència de gènere.

També han reclamat la compareixença d'Ana Barceló per a donar compte de la gestió sanitària i la de Puig per a explicar la situació de la regió davant el Covid-19. Així mateix, han registrat diverses proposicions no de llei, una sobre l'increment de places d'especialitats MIR, una altra relacionada amb les mesures urgents per a pal·liar els efectes de la crisi i una tercera sobre la creació d'un fons de contingència per a pal·liar els efectes del coronavirus.

Vox, per part seua, ha presentat també dues proposicions, una sobre les mesures per a pal·liar l'impacte de la pandèmia sobre la població en residències de la tercera edat i una altra relativa a les mesures per a pal·liar l'impacte econòmic i social d'aquesta crisi sanitària.

Des dels grups que sustenten al Consell del Botànic, Unides Podem va presentar preguntes en relació a les mesures d'accessibilitat en la crisi del coronavirus mentre Compromís ha registrat una proposició no de llei relacionada amb el suport a la sanitat pública.

Les Corts continuen tramitant les iniciatives encara que el període de sessions està suspés. En les últimes setmanes la Mesa s'ha reunit de manera telemàtica i està prevista una nova reunió el dia 16, a la qual seguirà una Junta de Síndics el dia 17, en la qual es podria decidir si es convoca la diputació permanent.