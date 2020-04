Buenafuente afirma en 'El intermedio desde el sofá' que "la música me está salvando en la cuarentena"

"Nuestra audiencia está de suerte porque lo que le gusta es un señor madurito diciendo tonterías que no tienen la menor gracia. Hoy, como en algunas ofertas de pizza, tenemos dos por uno ya que me tienen a mí y a Andreu Buenafuente".

Así comenzó Wyoming su sección 'Tú en tu casa y yo en la mía' de El intermedio en el sofá para entrevistar al presentador de Late Motiv en Movistar +.

🔴Llega el turno de 'Tú en tu casa y yo en la mía', hoy con @Buenafuente que cuenta cómo pasa el confinamiento ▶ #elintermediosofáhttps://t.co/1Ezyz1aUbupic.twitter.com/3C98tH4aPW — El Intermedio (@El_Intermedio) April 8, 2020

"¿Cómo estás?", le preguntó Wyoming a su invitado, que le contestó que "todo lo bien que se puede estar en esta situación, tampoco es para tirar cohetes". Pero el presentador le comentó que "tu aspecto no es malo...".

Buenafuente señaló que "todavía tenemos ese decoro, también lo noto en ti, que a pesar de estar en casa nos arreglamos, nos afeitamos, nos peinamos... eso dice mucho en nuestro favor en estos momentos de dejadez".

El catalán le comentó a Wyoming que "eres una inspiración para mí porque estás en la edad de jubilación, sigues ahí y cuando te veo a ti, veo hasta donde puedo llegar, y más allá". El madrileño le contestó: "Y eso que he cambiado la marca de pañal y ahora aguanto todo el programa...".

Wyoming se dio cuenta que "veo que tienes al fondo al guitarra", le dijo a su invitado. "Para los que tenemos aficiones, el encierro es un poco más sencillo", añadió el presentador.

"Siempre he querido mucho a los músicos, en eso somos primos hermanos, tengo devoción por ellos, pero en estos momentos nos están sacando de un atolladero emocional acojonante", afirmó Buenafuente.

Y añadió que "ese valor que ha cogido la música como refugio, casi como leer. Yo no puedo leer libros, no sé cómo estás tú, pero no tengo ni capacidad ni emoción para hacerlo, en cambio la música me está salvando".