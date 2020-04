Tu horóscopo diario: jueves 9 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 9 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Será una jornada estupenda en la que tendrás cerca de alguien muy especial para ti y aprovecharás muy bien el tiempo. Vive el momento presente, que hoy puede ser único y estar lleno de sorpresas positivas. Entenderás algo muy importante para tu futuro.

Tauro

Tendrás algunas conversaciones con un amigo o con un familiar y harás intentos de reconducir situaciones que no te gustan y con las que te encuentras incómodo. Tu palabra será escuchada con cariño y eso es algo que debes aprovechar a tu favor.

Géminis

Tendrás la tentación de probar algo que te atrae pero que quizá siempre te haya dado un poco de miedo. Debes vencerlo, aunque si se trata de algo que implique riesgo, debes controlar muy bien todos los aspectos de la seguridad. Es fundamental.

Cáncer

Aunque no es un momento excesivamente bueno para gastos innecesarios ni caprichos, es posible que tengas una tentación en la que vas a dejarte llevar. Pero debes procurar que sean poco gravosos para tu cuenta corriente. Ojo con los lujos excesivos.

Leo

Hay cierta preocupación por los asuntos o la salud de un familiar que te puede tener un poco en vilo. Es cierto que no puedes hacer nada, pero simplemente estar a su lado puede ser una buena medicina para esa persona. Renunciarás a una distracción.

Virgo

Es muy importante que hoy te acuerdes de un amigo o una amiga a la que debes mucho ya que ha estado a tu lado en algunos momentos y ahora ya ni siquiera le mandas un wasap o llamas. Está bien que sigas tu camino, pero también que agradezcas las buenas acciones.

Libra

Estableces ciertas búsquedas porque hay un punto de insatisfacción que no sabes muy bien cómo definir. Está bien que intentes mejorar, pero esto no debe incluir el plano afectivo, porque ese te está funcionando bastante bien, tal y como está.

Escorpio

Tus fuerzas físicas estarán un poco bajas, quizá porque has tenido mucha tensión y hoy por fin puedes estar a tu aire. Pero poco a poco van a mejorar a lo largo del día. Podrás hacer todas las cosas que te habías propuesto y eso te hará sentir muy bien.

Sagitario

No te apetecerá mucho, pero vas a tener que solucionar un tema relacionado con una vivienda, quizá no la habitual, que te encontrarás de repente. No dejes que eso te estropee los días libres, simplemente ponle humor y haz lo que puedas.

Capricornio

No te tomes a mal el comentario de un amigo o una amiga, quizá en las redes sociales, que puede ser un poco jocoso. No lo hará con mala intención, así que lo mejor que puedes hacer es ponerle humor. Reírse de uno mismo suele ser algo muy sano.

Acuario

Aunque no lo esperes, es muy probable que recibas sorpresas positivas relacionadas con lo afectivo, probablemente por parte de algún familiar. Se solucionarán algunos temas que afectan a los hijos, si los tienes, o pasarás un buen rato con alguien que te aprecia.

Piscis

Debes hacer caso a ciertas advertencias para protegerte de algo que no te conviene y más si tiene alguna relación con la salud. Es posible que tengas que renunciar a algo que te apetece mucho, pero el sentido común y la precaución, se imponen.