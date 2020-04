Podemos considera "insuficientes" las ayudas del Principado para los autónomos

"De manera general, todos los avances son positivos, pero las ayudas aprobadas hoy por el Gobierno asturiano son insuficientes porque no son lo que demandan", ha apuntado en nota de prensa.

Según Podemos, lo que necesitan los autónomos y autónomas "no son parches, sino soluciones comprensivas con el objetivo de contribuir a paliar las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria".

"En este momento nos corresponde dar un paso más desde Asturies.Por ello, planteamos un plan de rescate a autónomos que incluye medidas que pasan por la compensación desde Asturies del 100% del pago de las cuotas a la Seguridad Social de marzo y abril a TODOS los autónomos y autónomas que declaren haber visto menguados sus ingresos esos meses", añade la portavoz.

Para Lorena Gil, la financiación de esta propuesta provendría de una moratoria en el pago de los 21 millones de euros del presupuesto autonómico para 2020 en el abono de la deuda de Sogepsa (8,6 millones de euros) y La Zalia (12,4 millones de euros).

Además, en relación a la ayuda de hasta 400 euros al mes para quienes ejercen a título propio una actividad no autorizada durante el periodo de vigencia del estado de alarma, desde Podemos plantean al Gobierno asturiano "ampliar la cobertura de la ayuda para que se puedan acoger a ella no sólo quienes desempeñen actividades no autorizadas para su apertura durante el periodo del estado de alarma sino también quienes hayan visto reducidos sus ingresos de manera significativa en esta situación".

Igualmente, la formación morada propone "incrementar la dotación de la ayuda, condicionada al mantenimiento del empleo durante los 6 meses posteriores al fin del estado de alarma para que los y las autónomas mantengan sin despidos las plantillas que tenían antes de la crisis".

"Mantener el empleo a la vez que implementar un alto nivel de protección social, deberían ser las prioridades políticas de cualquier gobierno una vez que venzamos al coronavirus", concluye.