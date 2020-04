Calviño vuelve a defender los eurobonos: "No es aceptable que cada país tenga que hacer frente solo a esta crisis"

El Eurogrupo es un foco de tensión, pero la postura de España está clara. Ese es el mensaje que ha querido lanzar la vicepresidenta de Asuntos Económicos este miércoles. Nadia Calviño ha explicado que España se posiciona a favor de una "triple red de seguridad" para "empresas, trabajadores y Estados". Ese plan se divide en una serie de garantías por parte del Banco Europeo de Inversiones, un fondo "extraordinario" de recuperación a través del MEDE y un seguro de desempleo (ya propuesto por la Comisión) y que España "defiende desde el principio".

Pero el Ejecutivo lo tiene claro: no se va a renunciar a los eurobonos para el largo plazo. "No es aceptable que cada país tenga que hacer frente solo", comentó la propia Calviño. Además, lanzó un aviso al resto de países: "Los ciudadanos no merecen y no entenderían que no se llegase a un acuerdo".

La vicepresidenta quiso dejar claro que la postura de España es "firme" y que el plan de la UE tiene que ser "ambiciosa y clara". Trabajar en el corto plazo, continuó, no exime "hacerlo también en el largo". Calviño cree imprescindible "avanzar en el corto plazo en esa red de seguridad" y lograrlo "lo antes posible".

En cuanto al MEDE, Calviño puso sobre la mesa que la "condicionalidad" tiene que estar marcada exclusivamente por la crisis del coronavirus, de ahí que consideren ese fondo como algo "extraordinario". No desvía la mirada por tanto el Gobierno de conseguir "condiciones ventajosas" pero también "compartidas".

La vicepresidencia, asimismo, habló también de la vertiente política de esta situación. "Necesitamos una respuesta unida tanto en el corto como en el largo plazo", sostuvo, haciendo un llamamiento a que los países que bloquean el pacto en el seno del Eurogrupo puedan mover sus posiciones.

Sobre el ingreso mínimo vital, Calviño aseguró que se está "trabajando" para que se pueda poner en marcha "lo antes posible". Según ella, "es algo que estaba en el programa de Gobierno" y la crisis ha hecho que "se tenga que acelerar". El foco está puesto en "las familias". Trató de reivindicar el papel que están haciendo "en primera línea" los Ministerios de la parte económica.